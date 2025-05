Primo piano Augusta, cosa farne di ferrovia e stazione dopo la dismissione? Collettivo lancia assemblea pubblica di

AUGUSTA – Cosa farne dei circa 7 km di strada ferrata della linea storica, con la stazione nel cuore della Borgata, una volta che verranno dismesse? È la domanda che si porrà in un’assemblea pubblica, convocata da una nota di un neo costituito collettivo e fissata per venerdì 30 maggio alle ore 18 nel piazzale della stazione.

A lanciare l’iniziativa è il collettivo “Sentieri immaginari“, che si definisce “un gruppo di cittadini accomunati dall’avere a cuore questi luoghi“.

“Crediamo nella possibilità di trasformare il meraviglioso percorso che li attraversa in un sentiero – si legge nella nota stampa – un corridoio ecologico per il movimento delle persone e degli animali in sicurezza ed in natura, un luogo in cui i rumori delle macchine e l’odore dei gas di scarico rimangano lontani, se non assenti“. “Vogliamo quindi coinvolgere quante più persone locali – si aggiunge – per immaginare insieme cosa vogliamo e come lo vogliamo esattamente“.

Nello scorso gennaio, Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato) ha reso noto di aver aggiudicato alla catanese “Cosedil spa” la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del bypass ferroviario di Augusta. Come noto, la gara del valore di 116 milioni di euro, finanziati anche con fondi a valere sul Pnrr, prevede la realizzazione di 2,8 km di nuovo tracciato in sostituzione degli oltre 7 km di linea storica e l’eliminazione delle interferenze con la viabilità cittadina, su tutte il passaggio a livello che taglia in due la Borgata, oltre a una nuova stazione sul tratto ex Sp 1 Augusta-Brucoli.

“Si tratta di un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio di grande interesse archeologico/storico, paesaggistico e naturalistico – conclude la nota del collettivo – tra i quali: l’area archeologica in località Scardina alle pendici del Monte, le aree naturali delle saline di Augusta con la loro ricca biodiversità di avifauna, l’attuale stazione nel pieno centro della borgata, il porto e l’area dell’ex idroscalo, nelle vicinanze dello storico monumento dell’Hangar dei dirigibili“.