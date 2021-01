Primo piano Augusta, Covid, dato attuali positivi resta vicino al picco storico. Covid center torna a “respirare” di

AUGUSTA – Sono 126 gli augustani attualmente positivi al Covid-19, la stragrande maggioranza asintomatica e comunque in quarantena domiciliare con sorveglianza sanitaria da parte dell’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) del distretto sanitario di Augusta.

Almeno da metà dicembre il dato dei positivi in città è tornato a crescere, con il nuovo superamento della soglia “psicologica” di cento il 23 dicembre, raggiungendo 128 come reso noto dal Comune di Augusta l’ultimo giorno dell’anno appena concluso. Numeri che restano vicino al picco storico dei 136 contagiati allo scorso 20 novembre.

Decisamente migliore la situazione al Covid center riallestito due mesi fa nel vecchio padiglione dell’ospedale “Muscatello”, che non registra più, da qualche settimana, la pressione subita a novembre con i 40 posti letto quasi del tutto occupati dovendo accogliere pazienti anche dal Catanese. Nel nosocomio cittadino ad oggi risultano, come ci conferma il sindaco Giuseppe Di Mare, 14 positivi ricoverati, non solo augustani.

