Augusta, Cristina Stelo nominata coordinatrice delle donne di Forza Italia

AUGUSTA – La storica organizzazione femminile di Forza Italia, chiamata “Azzurro donna“, si sta ristrutturando in Sicilia. Si apprende da una nota locale che la coordinatrice provinciale Concetta Messina, di concerto con la coordinatrice regionale Maria Concetta Testone, ha nominato la coordinatrice nel comune di Augusta. Si tratta di Maria Cristina Stelo (nella foto di copertina, ndr), imprenditrice, candidata al consiglio comunale alle recenti elezioni amministrative nella lista “Civica per Augusta”, “in quota Forza Italia” come si specifica nella nota, a sostegno di Pippo Gulino sindaco, poi sconfitto al ballottaggio.

In quella lista è risultata prima dei non eletti, nonostante 190 preferenze, e nella nota si fa sapere che “è in atto un ricorso elettorale al Tar che potrebbe vederla accedere in consiglio comunale prossimamente“.

“È con orgoglio e grande emozione che ho accettato questo ruolo all’interno di Forza Italia – dichiara la neo coordinatrice comunale di “Azzurro donna” – un partito nel quale le signore hanno ruoli e rappresentanza al pari degli uomini anzi spesso sono maggiormente rappresentate, a differenza di altri partiti, che parlano di presenza femminile nelle istituzioni in teoria, ma poi nella pratica non hanno rappresentanze. Da ultimo esempio lampante di quanto detto, dei tre ministri del governo Draghi in quota Forza Italia, due su tre sono donne; è donna anche la presidente del Senato e sono numerosi gli esempi di come questo partito sia a forte spinta femminile – sottolinea – Ringrazio il coordinatore cittadino Paolo Amato, per la fiducia accordatami“.