Primo piano Augusta, dalla demolizione della piscina al nuovo belvedere Badiazza di

AUGUSTA – È in programma domattina, sabato 28 febbraio, l’inaugurazione del nuovo belvedere che assumerà formalmente il nome “Badiazza”, denominazione popolare con cui in città è conosciuta l’area più a nord del litorale dell’Isola sul golfo Xifonio. Si tratta dell’ultimo atto del progetto complessivo di “sistemazione del tratto finale del ponte di collegamento tra Augusta Isola e terraferma e riqualificazione dell’area ex piscina comunale”, intervento che negli ultimi anni ha profondamente trasformato uno dei due accessi all’Isola.

Il piccolo belvedere, con piazzola panoramica e area a verde in cui sono state piantumate alcune palme, sorge nello spazio un tempo occupato dalla piscina comunale “Gigi Turchio”, chiusa nel 2008 e progressivamente ridotta in stato di abbandono fino all’avvio delle operazioni di demolizione. La realizzazione dell’area panoramica si inserisce in un intervento più ampio che ha comportato anche l’allargamento del tratto finale del viadotto Federico II, portato a una larghezza complessiva di 9,25 metri, con una corsia aggiuntiva in direzione sud-nord, cioè dall’Isola verso la Borgata.

La demolizione del vecchio impianto natatorio, passaggio preliminare indispensabile per la riqualificazione dell’area, ha avuto un percorso particolarmente lungo e complesso. Nonostante la formale consegna dei lavori risalga al novembre 2021, il cantiere ha dovuto affrontare diversi intoppi tecnici e burocratici, tra cui da subito la necessità di spostare una cabina elettrica Enel. Le operazioni di abbattimento, avviate concretamente a fine maggio 2022, si sono concluse soltanto nell’autunno del 2023. Da allora sono stati necessari oltre due anni per completare il piccolo belvedere e l’assetto attuale dell’area.

Il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, per un importo complessivo di 1 milione 650mila euro finanziato attraverso la rimodulazione di mutui comunali già accesi in passato, era stato approvato il 24 agosto 2020 e inserito nel bilancio previsionale dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Cettina Di Pietro. In quella fase era stata scelta la demolizione del rudere della piscina sulla base di valutazioni tecniche che ne attestavano l’anti-economicità del recupero, oltre che per motivi di sicurezza legati alla posizione strategica dell’area, individuata come uno dei due principali percorsi di fuga dall’Isola in caso di emergenze o calamità.

Con l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, i lavori di riqualificazione sono stati formalmente consegnati il 12 novembre 2021 all’impresa “Ing.Due Srl” di Agrigento, aggiudicataria dell’appalto per un importo di 778mila euro oltre Iva.

Con l’apertura del belvedere “Badiazza” si conclude così un intervento urbanistico avviato oltre cinque anni fa e destinato a restituire all’Isola uno spazio panoramico affacciato sul golfo Xifonio, oltre ad assicurare un’adeguata via di fuga ai residenti dell’Isola in caso di calamità.