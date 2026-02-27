Primo piano Augusta, Adsp: interventi su forti Garcia e Vittoria al via a giugno di

AUGUSTA – I due forti spagnoli nel porto Megarese, Garcia e Vittoria, saranno riqualificati grazie a un progetto, del valore di un milione di euro, dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, che ha ricevuto il parere del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

“Gli interventi – riferisce oggi il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina – sono finalizzati a garantire l’accessibilità dal mare alle strutture storiche, la protezione dall’erosione dei punti di accesso e la messa in sicurezza. I lavori sono inseriti in un accordo quadro già aggiudicato all’impresa GiCA e, pertanto, non saranno necessari i tempi per l’aggiudicazione. Una volta espletata la verifica delle prescrizioni ambientali, formulate dagli enti competenti, si procederà alla consegna dei lavori verosimilmente nel prossimo giugno”.

Il progetto esecutivo è curato dall’architetto Umberto Passanisi, con responsabile unico Francesco Cacciaguerra. Nel Forte Vittoria, già restaurato a cura della Soprintendenza di Siracusa nel 2009 e da allora periodicamente concesso dall’Adsp per brevi periodi ad associazioni culturali, sono previsti: il ripristino delle porzioni di intonaco interno ed esterno ammalorate e la manutenzione degli infissi esterni. Nel passaggio di collegamento dei due Forti, la sistemazione dei muri in pietra, in parte crollati, e del percorso di collegamento a terra.

Nel Forte Garcia, fino agli anni cinquanta dello scorso secolo impiegato dalla Regia Marina come postazione difensiva e logistica all’interno della piazzaforte di Augusta, poi abbandonato al degrado, sono previsti: la rimozione della vegetazione infestante, soprattutto quella nei paramenti murari per fermarne il deterioramento e, all’ingresso, la collocazione di un cancello di chiusura e la messa in sicurezza della struttura. Il pontile galleggiante esistente verrà sostituito con una banchina in muratura, costituita da un sistema cellulare di cassoni autoaffondanti con gli arredi portuali, che consentirà un ormeggio più sicuro e un accesso più agevole ai visitatori.

Nella zona antistante alle due entrate, è prevista la realizzazione di una mantellata in pietra naturale al fine di recuperare una quota di terra erosa e proteggere le strutture da ulteriore erosione, oltre a risistemare il percorso d’accesso. Infine, la realizzazione di una passerella in legno che dal collegamento tra i due bastioni prosegue verso il Forte Garcia fino al cortile interno dello stesso. Secondo quanto rende noto l’Adsp, “ciò permetterà in futuro di poter visitare anche questo Forte in previsione di un intervento di restauro, con accesso totale come avviene oggi per il Forte Vittoria“.

(In copertina: i Forti Garcia e Vittoria nel fermo immagine del servizio di Linea Blu andato in onda su Rai 1 il 23 agosto 2025)