Primo piano Augusta, blocco anti-Coronavirus, oltre mille euro di multa per due donne in auto senza valido motivo di

AUGUSTA – Circa mille euro di sanzioni amministrative in due, elevate dai carabinieri di Augusta in applicazione delle più recenti misure governative per il contenimento sanitario da emergenza Coronavirus.

A essere multate, ieri, sono state due donne augustane, sottoposte a controllo mentre circolavano a bordo di un’autovettura su una strada urbana ma senza poter fornire alcuno dei motivi ritenuti validi. Le due avrebbero tentato di giustificarsi dicendo che stavano tornando da un immobile di loro proprietà dato in locazione. Sono quindi scattate le sanzioni previste di 533 euro a testa, sia per la conducente che per la passeggera, ammontanti a 1.066 euro complessivi.

Ricordiamo che i decreti governativi vigenti, nella combinazione disposta con le ordinanze del presidente della Regione siciliana, vietano a tutti i cittadini di spostarsi da casa se non per “comprovate esigenze lavorative”, “motivi di salute”, “situazioni di necessità” (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dai Dpcm di 8 e 9 marzo 2020), “assoluta urgenza” (per trasferimento verso un comune diverso, come appunto previsto dal Dpcm del 22 marzo 2020).

A carico dei trasgressori, le nuove disposizioni di legge prevedono sanzioni da 400 a 3.000 euro. Le sanzioni aumentano fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e sono da raddoppiare in caso di recidiva. È quindi prevista una riduzione del 30 per cento per chi paga entro trenta giorni.

