Primo piano Augusta, delegazione Asd Xifonia bike in municipio. Pedalate estive, poi un cicloraduno regionale di

AUGUSTA – Una delegazione di atleti e dirigenti della Asd Xifonia bike, società di cicloescursionismo, in mountain bike e bici da corsa, è stata ricevuta a palazzo di città dal sindaco Giuseppe Di Mare, a cui è stato consegnato il gagliardetto ufficiale della società. Fondato nel 2020, in piena pandemia Covid, il neo sodalizio sportivo megarese conta già 33 tesserati.

Molti i progetti in cantiere da sviluppare, anche con i rappresentanti delle istituzioni cittadine. Tra le iniziative già programmate e calendarizzate, una ciclopedalata per le vie della città, manifestazione questa, che sarà inserita nell’imminente cartellone comunale dell’Estate augustana.

La Xifonia bike fa parte di un circuito che raggruppa le migliori società ciclistiche di mountain bike della Sicilia, denominato “Sicily Excursion“, che organizza cicloraduni in tutta la Sicilia. Tra quelli già realizzati e tra i più partecipati, il cicloraduno del marzo 2019 che ha portato in città 220 ciclisti provenienti dalle province di Siracusa, Catania, Ragusa.

Il presidente del sodalizio sportivo augustano, Seby Piazza, auspicando che al più presto si possa uscire in gruppi numerosi, rende noto che è previsto per il marzo 2022 un cicloraduno ad Augusta e che si sta lavorando, in collaborazione con le altre società della “Sicily Excursion”, ad un unico evento che si terrà a Floresta (Messina), sui Nebrodi. “Nel rispetto delle vigenti normative anticontagio – spiega Piazza – per tutti gli sportivi interessati, le nostre uscite sociali, in bici, sono programmate tutti i sabati mattina nel territorio megarese e tutti i mercoledì, in notturna, per gustarsi il tramonto pedalando”.