Primo piano Augusta, denunciato dalla madre per maltrattamenti: scatta misura cautelare con braccialetto elettronico di

AUGUSTA – È stata eseguita ieri dai carabinieri la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con ulteriore prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a carico di un 56enne augustano, che dovrà indossare il braccialetto elettronico.

L’uomo è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, in danno della madre 74enne, che aveva deciso di denunciarlo per maltrattamenti e lesioni.

Allora i carabinieri della stazione di Augusta, coordinati dalla Procura di Siracusa, hanno avviato le indagini e raccolto elementi utili che hanno permesso di giungere all’emissione del provvedimento cautelare da parte del Gip aretuseo.

