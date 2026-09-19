Cronaca

Augusta, deve scontare sette mesi per lesioni aggravate e minacce: arrestato 51enne

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AUGUSTA – I carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato un uomo di 51 anni in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Siracusa.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, il 51enne, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, deve scontare una pena residua di sette mesi di reclusione.

La condanna riguarda i reati di lesioni aggravate e plurime minacce.


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