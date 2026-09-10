Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 10 al 14 settembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 10 settembre a lunedì 14 settembre 2026

Gio 10 – Ven 11 – Sab 12 – Dom 13 settembre

Mutiny – Inverti la rotta (USA) (Jason Statham, Annabelle Wallis, Roland Møller, Ramon Tikaram, Arnas Fedaravicius) (1h e 35m): ore 21:30

PAW Patrol: Missione dinosauri (USA) (Carter Young, Hayden Chamberlen, Henry Bolan, Mckenna Grace, Rain Janjua) (1h e 28m): ore 17:30

Coyote vs. Acme (USA) (Will Forte, Lana Condor, Tone Bell, John Cena, Eric Bauza) (1h e 44m): ore 17:30 – 19:30

Odissea (USA) (Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya) (2h e 52m): ore 19:00

Chiusura: Lun 14 settembre

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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