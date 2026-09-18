Primo piano Augusta, prima settimana di scuola al Liceo “Megara” tra accoglienza e cineforum di

AUGUSTA – Prima settimana di scuola con attività dedicate agli studenti delle classi prime al Liceo “Megara”, una delle due scuole secondarie di secondo grado statali di Augusta. L’istituto, che ha sede nella cittadella degli studi, ha riproposto il proprio Progetto accoglienza, quest’anno denominato “Megara vibes” e accompagnato dal sottotitolo “Costruiamo il futuro insieme – #SapereAude”.

Il programma ha preso il via lunedì 14 settembre nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” (vedi foto di copertina), dove la dirigente scolastica Fabrizia Ferrante ha accolto i nuovi iscritti e presentato lo staff di dirigenza: il primo collaboratore e referente del plesso ex Classico Alfio Castro, la seconda collaboratrice e referente del plesso ex “Saluta” Anna Lucia Daniele e la terza collaboratrice Emanuela Russo.

Sono intervenuti anche la referente del “Progetto accoglienza” Cassandra Carriglio, la referente per l’Orientamento in entrata Barbara Morbelli, il presidente del Consiglio d’istituto Alessio Sanseverino e i rappresentanti d’istituto Anna Cardia, Ludovica Di Grande e Davide Giliberto.

La cerimonia è stata intervallata da alcune esibizioni canore. Successivamente i coordinatori hanno accompagnato gli studenti nelle rispettive aule e nella conoscenza degli spazi scolastici, con il supporto di alunni delle classi superiori nel ruolo di tutor.

Come sottolinea il Liceo nella propria nota, il “Progetto accoglienza” costituisce una “tradizione consolidata” dell’istituto ed è finalizzato ad accompagnare gradualmente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al nuovo percorso di studi e a rafforzare la consapevolezza della scelta compiuta. Le attività, distribuite nell’arco di cinque giorni, hanno coinvolto i docenti dell’istituto.

La scuola indica tra gli obiettivi quello di favorire la conoscenza dell’organizzazione e delle regole dell’istituto, così da permettere a ciascun alunno di sentirsi parte della nuova comunità scolastica. Nella nota viene inoltre sottolineata l’importanza della “cultura dell’accoglienza”, nella convinzione che corretti rapporti interpersonali possano favorire socializzazione, cooperazione e, nelle parole dell’istituto, una più efficace “acquisizione dei saperi”.

Martedì 15 settembre l’animatrice digitale Anna Lucia Daniele ha illustrato agli studenti gli strumenti di comunicazione utilizzati dalla scuola. L’rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) Sebastiano Carrubba e la docente Stefania Caramagno hanno invece fornito le prime informazioni in materia di sicurezza negli ambienti scolastici, in ossequio alla normativa vigente sull’obbligo di informazione sui rischi e sulla sicurezza aziendale.

Le docenti Ida Guglielmino e Lia Passanisi hanno presentato inoltre l’istituzione di un Centro di ascolto, che si avvale di figure specializzate e che, secondo quanto comunicato dalla scuola, è destinato a offrire un ulteriore supporto agli studenti in eventuali momenti di difficoltà. I nuovi iscritti hanno anche svolto attività di riflessione sulle regole della convivenza scolastica e realizzato un proprio logo.

Un’altra tappa del progetto si è svolta giovedì 17 settembre al Circolo ufficiali “Vandone” della Marina militare, dove le classi prime hanno partecipato a un cineforum con la proiezione di “Sing Street”, film ambientato nella Dublino degli anni Ottanta. La scuola definisce l’iniziativa una “esperienza formativa”, utilizzata come punto di partenza per affrontare con gli studenti i temi della consapevolezza di sé, dell’autodeterminazione, delle passioni personali, delle relazioni interpersonali e del contrasto al bullismo.

A condurre il confronto successivo alla proiezione è stato lo psicologo Francesco Cannavà, che, riferisce ancora la nota dell’istituto, ha stimolato gli studenti “con grande sensibilità” attraverso domande e momenti di discussione. Secondo il resoconto della scuola, dal dibattito è emersa in particolare l’importanza dell’empatia, del rispetto reciproco e del sostegno della comunità contro le forme di sopraffazione.

Ad accompagnare le classi al cineforum sono stati i docenti Domenica Amara, Rosanna Amato, Loredana Audibert, Stefania Caramagno, Maria Carbonaro, Maria Grazia Chiarello, Maria Circo, Vincenzo D’Ugo, Francesca Di Grande, Sabrina Emanuele, Danila Esposto, Floriana Fazzino, Rosalba Italia, Raffaella La Ferla, Gabriella Lombardo, Giada Manzella, Rosanna Palermo, Roberta Puglisi, Alessia Salemi, Luca Salemi, Chiara Salomone, Simona Scala, Dalila Scalone e Daniela Tringali.

Il percorso si è concluso stamani, venerdì 18 settembre, con l’attività “La mia storia”: ciascun nuovo studente ha condiviso con docenti e compagni un elaborato realizzato in formato digitale, pensato per favorire la conoscenza reciproca all’interno delle nuove classi.

Nel chiudere il resoconto dell’iniziativa, il Liceo “Megara” ha rivolto il proprio ringraziamento ai docenti, agli studenti e al personale Ata che hanno collaborato al progetto, oltre che alla Marina militare e alla direzione del Circolo ufficiali “Vandone”, alle quali la scuola riconosce “straordinaria disponibilità” e “calorosa accoglienza” per avere ospitato l’attività del cineforum.