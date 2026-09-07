Augusta Fc, il nuovo “Fontana” si riempie per l’esordio ufficiale, ma in Coppa festeggia il Melilli
AUGUSTA – Si ferma subito, ai sedicesimi di finale, il cammino della nuova Augusta Football Club nella Coppa Italia di Eccellenza. Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 settembre, davanti a una tribuna di casa gremita, la formazione neroverde è stata sconfitta per 3-1 dal Melilli, che ha così bissato il successo per 2-0 ottenuto nella gara d’andata e conquistato la qualificazione al turno successivo.
La partita ha avuto comunque un significato particolare per il calcio cittadino: è stata la prima gara ufficiale disputata al campo sportivo “Fontana” dopo la riapertura dell’impianto, rimasto chiuso per circa vent’anni. E proprio a un calciatore neroverde è toccato firmare la prima rete ufficiale della nuova vita dello storico campo.
La squadra di mister Maurizio Intagliata è scesa in campo dal primo minuto con Caserta, Puzzo, Ferrini, Musso, Lanza, Amara, Esposito, Anastasio, Fiorentino, La Mesa e Ferla.
L’Augusta è passata in vantaggio al 14’ con Musso, autore del primo gol segnato in una gara ufficiale al “Fontana” dalla sua riapertura. Una rete che ha alimentato le speranze dei padroni di casa, chiamati a recuperare le due lunghezze di svantaggio maturate nel confronto d’andata.
Il risultato è rimasto sull’1-0 fino alla ripresa inoltrata, quando il Melilli è riuscito a ribaltare la partita. Diaz al 63’ ha trovato il pareggio, Manneh all’82’ ha portato gli ospiti sull’1-2 e ancora Diaz, all’86’, con la sua doppietta personale ha fissato il risultato sull’1-3. Il doppio confronto si è così concluso sul 5-1 complessivo in favore del Melilli.
Per l’Augusta Fc, al di là dell’eliminazione dalla Coppa, il pomeriggio ha rappresentato il primo appuntamento ufficiale davanti al pubblico del “Fontana” nella nuova stagione. Il club presieduto da Simone Lo Nigro, già Priolo Football Club e approdato quest’anno ad Augusta con la nuova denominazione, ha trovato sugli spalti una consistente presenza di pubblico per il ritorno del calcio, dopo vent’anni, e dell’Eccellenza, dopo ventisei anni, nello storico impianto cittadino.
Archiviata la Coppa Italia, per la squadra di Intagliata l’attenzione si sposta adesso sul campionato di Eccellenza, girone B. Il debutto è in programma domenica 13 settembre alle ore 15,30, ancora al “Fontana”, contro il Messina 1900. Sarà dunque il secondo appuntamento ufficiale consecutivo nell’impianto restituito alla città e, questa volta, il primo con in palio i punti del nuovo campionato.