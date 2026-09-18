Primo piano Augusta, servizio Asacom al via in ritardo, dopo le proteste di

AUGUSTA – Il servizio di assistenza alla comunicazione (Asacom) destinato agli alunni con disabilità degli istituti comprensivi di Augusta partirà, almeno per i 76 utenti interessati dall’affidamento appena disposto dal Comune, il 21 settembre, quasi una settimana dopo l’avvio ufficiale dell’anno scolastico. È quanto emerge dalla determinazione dell’Ottavo settore “Welfare e Coesione sociale” adottata il 16 settembre, mentre sulla mancata attivazione dell’assistenza nei primi giorni di scuola si è già aperto un caso che, dalla protesta delle famiglie, è rapidamente approdato sul terreno politico.

La vicenda era stata portata alla luce da Annalisa Mercurio, mamma e socia dell’associazione “20 novembre 1989”, nonché avvocata, che aveva denunciato prima in Procura e poi sulla stampa la mancata partenza dell’assistenza specialistica per alcuni alunni con disabilità, nonostante riferite istanze tramite Pec agli uffici comunali. La sua testimonianza era stata raccolta dal quotidiano La Sicilia nell’edizione del 16 settembre, all’indomani dell’avvio delle lezioni. Il calendario scolastico regionale fissa infatti per l’anno 2026-2027 l’inizio delle attività didattiche in Sicilia al 15 settembre, pur lasciando ai singoli istituti margini di adattamento nell’ambito dell’autonomia scolastica.

Ieri, 17 settembre, sulla questione è intervenuto il circolo cittadino di Sinistra italiana-Avs, guidato dal segretario Giovanni Ranno. Il partito ha espresso “solidarietà e sostegno a tutte le famiglie aventi diritto che al momento sono private” del servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione. Nella nota vengono chiamati direttamente in causa “l’assessore al ramo Manuel Mangano” come “tutta l’amministrazione” comunale. Sinistra italiana ha inoltre menzionato la presenza in giunta di Sebastiano Amenta, presidente dell’associazione “20 novembre 1989”, sostenendo che la vicenda assumerebbe così “aspetti incomprensibili” e porrebbe un problema anche rispetto alla capacità dello stesso assessore di “incidere all’interno della giunta e dell’amministrazione“.

Va precisato che Amenta, nominato nella giunta, in quota Forza Italia, all’avio del secondo mandato del sindaco Di Mare due mesi fa, non ha la delega ai Servizi sociali o all’Istruzione ma quelle, tra le altre, allo Sviluppo economico e alle Attività produttive. La competenza politica sul settore interessato dal servizio è invece dell’assessore Manuel Mangano, consigliere comunale di Grande Sicilia, che detiene, tra le altre, le deleghe ai Servizi sociali, all’Istruzione e alla Formazione.

A seguito della presa di posizione di Sinistra italiana, è intervenuta l’associazione “20 novembre 1989”, con una nota trasmessa alla Redazione dalla neo coordinatrice comunale Daria Cipriano, che ha innanzitutto respinto quella che definisce una “strumentalizzazione politica” in riferimento al ruolo del sodalizio e del suo presidente. Secondo quanto si legge, già prima dell’inizio dell’anno scolastico sarebbero state effettuate ripetute sollecitazioni nei confronti dell’assessore Mangano e degli uffici comunali, compresa una Pec del 7 settembre e un successivo incontro della stessa Cipriano negli uffici comunali di viale Eroi di Malta. L’associazione ha sostenuto, nel merito, di avere ricevuto “rassicurazioni” e “garanzie“, “dagli uffici e dagli organi preposti“, che però non avrebbero poi trovato “riscontro nei fatti, lasciando oggi le famiglie in una situazione inaccettabile“.

Come scritto in apertura, si apprende dall’albo pretorio che, con la determinazione numero 1410 del 16 settembre, l’Ottavo settore del Comune ha disposto l’affidamento alla cooperativa sociale “L’albero” di Priolo Gargallo, del “Servizio di assistenza alla comunicazione per alunni diversamente abili” per l’intero anno scolastico 2026-2027. L’atto recepisce gli elenchi trasmessi dagli istituti comprensivi e dei relativi Piani educativi individualizzati (Pei) e specifica che 76 famiglie hanno scelto formalmente la cooperativa come soggetto erogatore.

L’importo complessivo previsto per l’intero anno scolastico è di 737mila 375 euro (Iva inclusa), corrispondenti a 29.495 voucher. Per il primo periodo dell’anno scolastico vengono impegnati 229.075 euro, ma con una decorrenza espressamente indicata dal 21 settembre al 5 dicembre 2026. Una successiva quota di 62.475 euro dovrà coprire il periodo dal 7 al 24 dicembre, mentre 445.825 euro sono destinati ai mesi da gennaio a giugno 2027, da imputare al bilancio comunale del prossimo anno.

Dalla stessa determinazione dirigenziale si ricostruiscono alcuni passaggi precedenti: la cooperativa aveva manifestato la propria disponibilità già con una Pec del 4 settembre, in risposta a una richiesta del Comune della stessa data, mentre gli istituti scolastici avevano successivamente trasmesso gli elenchi degli alunni e i Pei con il numero di ore da erogare.

È noto, infine, che la Regione Siciliana ricomprende l’assistenza alla comunicazione tra i servizi destinati agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (istituti comprensivi) e prevede trasferimenti ai Comuni per garantirne l’erogazione.

(Nella foto di repertorio in copertina: Palazzo di città illuminato di blu in occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo)