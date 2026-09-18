Primo piano Augusta, il Tpl resta a Sais fino al 31 dicembre: nuova proroga di

AUGUSTA – Il servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) urbano continuerà a essere gestito da Sais Autolinee fino al 31 dicembre 2026. Il Comune ha disposto un’ulteriore proroga di un mese dell’attuale affidamento, che dopo il primo prolungamento deciso a maggio sarebbe scaduto il prossimo 30 novembre.

La nuova proroga è contenuta nella determinazione del responsabile del Nono settore del 15 settembre, con la quale viene impegnata una spesa aggiuntiva di 52mila euro (Iva compresa), per garantire il servizio anche nell’ultimo mese dell’anno alle stesse condizioni contrattuali attualmente in vigore.

Alla base del nuovo provvedimento c’è ancora una volta la necessità di assicurare la continuità del trasporto urbano nelle more della procedura per l’affidamento per nove anni, che ha un valore indicato per il futuro servizio novennale di 5 milioni 250mila euro. Anche nell’ultima determina dirigenziale, il Comune dà conto del “prolungarsi dei tempi stante l’elevata complessità delle procedure di gara“. Gli uffici comunali avevano già avviato nel marzo scorso le attività preparatorie, affidando alla società specializzata romana “Isfort spa” il supporto tecnico per lo svolgimento delle attività funzionali propedeutiche alla gara d’appalto. Il percorso era proseguito con l’avviso pubblico dell’1 aprile e, successivamente, con l’approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione con la centrale unica di committenza “Trinakria Sud“, sezione di Comiso, chiamata a gestire gli adempimenti amministrativi della procedura.

Si allungano così ulteriormente i tempi della fase transitoria iniziata dopo la scadenza, lo scorso 30 giugno, dell’affidamento biennale disposto nel 2024. Già a maggio, tuttavia, era apparso chiaro che la nuova procedura non sarebbe stata conclusa entro quella data: con determinazione del 12 maggio, il Comune aveva quindi prorogato il servizio per cinque mesi, dall’1 luglio al 30 novembre, prevedendo un ulteriore impegno di 270mila euro (Iva compresa). Con le ulteriori risorse adesso impegnate per dicembre, il costo complessivo dei sei mesi di proroga successivi alla scadenza del contratto raggiunge così 322mila euro.

Sais Autolinee gestisce il Tpl augustano dal 1° luglio 2024, quando era subentrata ad Ast dopo il rilascio anticipato del servizio da parte della partecipata regionale. L’affidamento era stato disposto in via d’urgenza per 24 mesi, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento europeo 1370 del 2007, proprio per evitare interruzioni del servizio in attesa di una sistemazione strutturale.

Per gli utenti, dunque, almeno fino alla fine del 2026 il trasporto pubblico locale continuerà senza interruzioni con l’attuale gestore. La scadenza contrattuale si sposta però per la seconda volta, mentre resta da concludere la procedura destinata a dare al servizio urbano di Augusta un affidamento stabile per i prossimi nove anni.