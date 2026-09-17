Primo piano Augusta, l’avvio dell’anno scolastico al “Ruiz”: accoglienza dedicata agli studenti delle prime classi di

AUGUSTA – Ha preso il via lunedì 14 settembre l’anno scolastico 2026-2027 all’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, una delle due scuole superiori statali di Augusta. La giornata di apertura è stata dedicata in particolare agli studenti delle classi prime, coinvolti nelle attività previste dal “Progetto accoglienza”.

L’iniziativa è stata curata dalle docenti Stefania Anfuso, Rosanna Bellistri, Anna Borgese e Cettina Mallo. Uno dei momenti principali si è svolto nell’aula magna dell’istituto, dove la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha salutato i nuovi studenti, invitandoli, secondo quanto riferisce la scuola, a considerare l’istituto non soltanto come luogo di studio, ma anche come spazio di crescita personale, di opportunità e di relazioni.

Durante l’incontro è stato inoltre proiettato un video realizzato dagli studenti Tommaso Grimaldi ed Emanuele Di Salvo, della classe 4ªQL, e da Diletta Vaccaro, della 5ªCL. Il filmato ha raccolto immagini relative ai laboratori, alle attività didattiche e ad altri momenti della vita scolastica dell’anno precedente, con l’obiettivo di presentare agli studenti appena iscritti alcune delle esperienze svolte all’interno dell’istituto.

Sono intervenuti anche il rappresentante d’istituto Gioele Abate, le rappresentanti della Consulta provinciale studentesca Martina Bongiovanni e Diletta Vaccaro, oltre agli ex studenti Chicco Blandino e Davide Baudo, che hanno raccontato la propria esperienza e il rapporto mantenuto con la scuola dopo la conclusione del percorso di studi.

Al termine dell’incontro in aula magna, gli studenti delle prime classi hanno raggiunto le rispettive aule accompagnati dai docenti coordinatori e dagli studenti tutor. Nella nota diffusa dall’istituto viene sottolineato il contributo di questi ultimi, ai quali la scuola rivolge un “ringraziamento speciale per la sensibilità, la disponibilità e il supporto offerti fin dal primo minuto”, definendoli “un punto di riferimento prezioso” per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti.

Le attività del “Progetto accoglienza” sono proseguite anche nei giorni successivi, interessando le altre classi dell’istituto.

L’avvio dell’anno scolastico coincide inoltre con la presenza al “Ruiz” di due studenti partecipanti ai programmi dell’associazione Intercultura: Manuel, proveniente dall’Honduras, inserito nella classe 3ªBL, e Plaikanya, proveniente dalla Thailandia, inserita nella 3ªAL. Secondo la nota dell’istituto, la loro presenza contribuirà ad “allargare gli orizzonti” degli studenti e ad arricchire l’esperienza formativa e relazionale della comunità scolastica. Con l’avvio delle lezioni entra nel vivo l’anno scolastico 2026-2027.