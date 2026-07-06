Primo piano Augusta, Di Mare vara la giunta del secondo mandato: giurano i sette assessori, Carrabino vicesindaco di

AUGUSTA – Il sindaco Giuseppe Di Mare ha formalizzato stamani la composizione della giunta comunale che lo affiancherà nel secondo mandato amministrativo, dopo la rielezione al primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La nomina dei sette assessori è stata seguita dal giuramento, svolto nell’ufficio di gabinetto del sindaco a Palazzo di città alla presenza del neo segretario generale del Comune, Stefania Finocchiaro.

Rispetto ai cinque assessori designati pubblicamente nel corso della campagna elettorale, soltanto due sono entrati nella squadra di governo: Concetto Cannavà e Pino Carrabino, che risultano anche gli unici componenti confermati dalle giunte del primo mandato di Di Mare.

La nuova squadra rispetta inoltre il requisito della rappresentanza di genere previsto dalla normativa regionale, con tre donne su sette componenti: Alberta Romano, Rosanna Firrincieli e Angela Rubbera. Due degli assessori, Pino Carrabino e Manuel Mangano, rivestono contestualmente anche la carica di consigliere comunale.

La composizione della giunta riflette gli equilibri della coalizione che ha sostenuto la riconferma del sindaco. Alle quattro liste civiche più vicine a Di Mare sono attribuiti Pino Carrabino, espressione della lista civica “I love Augusta”, nominato anche nel ruolo di vicesindaco; Alberta Romano, della lista civica “Di Mare sindaco – Il Cambiamento”; e Rosanna Firrincieli, della lista civica “5+5”. Completano l’esecutivo Manuel Mangano per Grande Sicilia, Seby Amenta per Forza Italia, Concetto Cannavà, espressione della lista civica “Insieme” riconducibile all’area della Lega, e Angela Rubbera per la lista civica “Augusta 2020”.

Tra i designati annunciati durante la campagna elettorale e rimasti fuori dalla composizione finale figura il primatista delle preferenze Biagio Tribulato (Grande Sicilia), per il quale, secondo quanto emerge dagli accordi politici della coalizione, si prospetta l’elezione alla presidenza del Consiglio comunale. La relativa votazione è attesa nella seduta di insediamento dell’assemblea civica, il prossimo 12 luglio.

Diversa la situazione dell’architetto Alessandro Ambrosio, anch’egli indicato tra gli assessori designati in quota Forza Italia ma non nominato. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali del partito sulle motivazioni della scelta.

La modifica maturata nelle ore immediatamente precedenti alla formazione della giunta riguarda invece la lista civica “Augusta 2020”. Nella serata di ieri, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la pediatra Cristina Mignosa, indicata quale assessore designata, ha comunicato la rinuncia all’incarico, spiegando di non ritenere le deleghe disponibili coerenti con il proprio percorso professionale. “Credo che il vero senso del servizio pubblico sia quello di mettersi a disposizione nel ruolo in cui si può fare davvero la differenza“, ha scritto tra l’altro nel proprio intervento. Al suo posto è stata nominata Angela Rubbera, il cui nome non era finora circolato tra le ipotesi formulate nelle ultime settimane.

Contestualmente alle nomine sono state assegnate le rubriche assessoriali.

Il neo vicesindaco Pino Carrabino, assessore per l’intero quinquennio precedente e cultore di storia locale, mantiene le deleghe a Cultura, Turismo e Sport.

A Seby Amenta, noto per le battaglie a favore delle famiglie con persone con disabilità, sono state affidate le deleghe allo Sviluppo e lavoro e ai Mercati rionali.

Concetto Cannavà, già assessore in più amministrazioni cittadine e confermato nelle medesime competenze ricoperte nel precedente mandato, seguirà la Transizione ecologica.

Alla docente Rosanna Firrincieli, seconda dei non eletti della lista “5+5”, sono state assegnate Manutenzione della città, Servizio idrico, Arredo urbano e Infrastrutture.

Il giovane consigliere comunale rieletto Manuel Mangano assume la delega a Famiglia e Comunità.

Alla giovane imprenditrice Alberta Romano, seconda dei non eletti della lista “Di Mare sindaco – Il Cambiamento”, è affidata la Rigenerazione urbana, unitamente alle ulteriori competenze che saranno dettagliate nel provvedimento sindacale di attribuzione delle deleghe.

Angela Rubbera, quarta dei non eletti della lista “Augusta 2020”, entra infine in giunta con la delega a Legalità e Sicurezza.

Con il giuramento degli assessori prende così ufficialmente avvio il secondo mandato amministrativo del sindaco Di Mare, in attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale e dell’elezione del suo presidente, passaggi destinati a completare l’assetto istituzionale dell’amministrazione comunale per il quinquennio 2026-2031.