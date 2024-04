Primo piano Augusta, diventa centenario Oreste Gianino di

AUGUSTA – Ha raggiunto la soglia dei cento anni Oreste Gianino, augustano doc, già commerciante noto nel territorio e destinatario di diversi riconoscimenti nazionali.

I festeggiamenti in casa, insieme alla moglie Tina Moschitto alla quale lo lega un matrimonio ultrasessantennale, a familiari e amici, si sono tenuti in tono minore rispetto all’importante traguardo. Quest’anno infatti il suo compleanno, il 29 marzo, è coinciso con il Venerdì santo, di cui non ha voluto perdersi le tradizionali processioni, scendendo per strada in prima linea.

Oreste Gianino è stato commerciante d’arte, ma anche di mobili e articoli da regalo, tra i pionieri del settore ad Augusta e non solo, lavorando con i principali fornitori europei, tant’è che ricevette, tra i vari riconoscimenti nell’ambito dell’innovazione, un “Mercurio d’oro” e un “Ercole d’oro” consegnatogli in Campidoglio a Roma.

Il figlio ha poi preso le redini dell’attività commerciale in via Megara, nell’Isola, proseguendo la rinomata tradizione familiare.