Primo piano Augusta, dona simulacro di Sant’Elena alla città di

AUGUSTA – Una pregevole scultura lignea raffigurante Sant’Elena, opera del maestro Giuseppe Stuflesser di Ortisei (Bolzano), sarà donata da una cittadina al Comune di Augusta per essere esposta nella chiesa di San Domenico, patrono della città.

Si deve alla generosità di Nellì Anna Tringali, già direttrice dell’ex primo circolo didattico “Giovanni Pascoli”, l’iniziativa di offrire alla comunità un segno identitario che affonda le sue origini in una antica tradizione locale.

Si narra, infatti, che di ritorno dalla Terrasanta, Elena, madre dell’imperatore Costantino, con il “carico” delle reliquie della passione, trovasse rifugio, durante una tempesta, nell’antico promontorio Xifonio. In segno di ringraziamento volle erigere un luogo di culto dedicato alla Santa Croce e successivamente noto come chiesa di Sant’Elena. Una chiesa che nel tempo è stata ingrandita anche per la presenza di una comunità eremitica che vi ha dimorato fino agli inizi del Novecento.

Annualmente, il 18 agosto si svolgeva una festa campestre e molti augustani accorrevano giungendo nel sito a mezzo di barche che facevano da spola dall’attuale spiaggetta “delle Grazie”.

Nel tempo chiesa ed eremo divennero proprietà privata perdendo la loro funzione. L’antico simulacro a mistura fu recuperato negli anni novanta del secolo scorso e fu oggetto di devoto culto con diverse funzioni religiose e momenti ludici promossi dall’amministrazione comunale.

Il merito di aver riscoperto culto e devozione viene riconosciuto alla signora Franca Saia, che con grande determinazione ne ha promosso la diffusione. Tra questi, anche la summenzionata Nellì Anna Tringali, proprietaria di un immobile con annesso appezzamento di terreno proprio nel luogo dove esisteva il complesso eremitico.

“Ringraziamo la dott.ssa Nellì Tringali – riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare – per questo dono alla città di Augusta che intende esaltare le nobili tradizioni della nostra comunità”.

La cerimonia di donazione si svolgerà sabato 14 settembre nella chiesa di San Domenico con inizio alle ore 18,30, nel giorno in cui la Chiesa celebra la festività dell’Esaltazione della Santa Croce.

Dopo la scopertura e la presentazione del simulacro, interverrà l’assessore alla cultura e tradizioni Pino Carrabino, che illustrerà la tradizione civica e religiosa della città. Seguirà l’intervento della donatrice.

Alle ore 19 don Alfio Scapellato, rettore della chiesa di San Domenico e amministratore parrocchiale della chiesa Madre, presiederà la solenne liturgia eucaristica, animata dalla corale “Euterpe” diretta dal maestro Rosy Messina.

Il simulacro resterà esposto nel presbiterio per la devozione dei fedeli anche nella giornata di domenica 15 settembre, quindi, successivamente, sarà collocato nella navata.

(In copertina: foto esclusiva della scultura lignea che sarà donata)