Primo piano Augusta Fc, partenza in salita in Eccellenza: un punto e ancora nessun gol. Vinci lascia la dirigenza di

AUGUSTA – Il ritorno del calcio augustano nel campionato di Eccellenza, a ventisei anni dall’ultima esperienza cittadina nella categoria, è cominciato decisamente in salita. Dopo le prime quattro giornate, l’Augusta Football Club occupa l’ultimo posto del girone B con un solo punto, nessuna vittoria e, soprattutto, nessuna rete realizzata: un dato che fotografa la principale difficoltà emersa in questo avvio di stagione.

Il calendario aveva subito proposto un esordio particolarmente impegnativo: il 13 settembre al “Fontana” è arrivato il Messina 1900, tra le formazioni più attrezzate del raggruppamento. I peloritani si sono imposti di misura, per 1-0, con una rete nei primissimi minuti. Una settimana più tardi è arrivata la sconfitta più pesante, il 3-0 sul campo dell’Athletic Gioiosa. Il primo punto è stato conquistato il 27 settembre, al “Fontana” davanti al pubblico di casa, con lo 0-0 contro il Vittoria. Il possibile segnale di ripartenza non ha però trovato seguito nel derby provinciale disputato domenica scorsa a Palazzolo Acreide: lo Sport Club Palazzolo ha battuto l’Augusta per 1-0, con una rete arrivata quasi allo scadere del match.

Il bilancio dopo 360 minuti di campionato è dunque severo, anche se il calendario offre un’immediata occasione di rilancio, al “Fontana”, domenica 11 ottobre, contro il Niscemi.

A fare da contraltare ai risultati è la risposta della città. In entrambe le prime gare casalinghe la tribuna del “Fontana” si è presentata gremita, confermando l’entusiasmo generato dal ritorno del calcio cittadino nel massimo campionato regionale e dalla possibilità di disputare finalmente le partite nello storico impianto comunale. Il campo sportivo è tornato alla piena fruizione nel 2026 dopo oltre due decenni di chiusura, al termine dell’intervento di messa in sicurezza permanente del suolo e riqualificazione della struttura, coordinato dalla Struttura del Commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati.

Nel momento più delicato di questo primo scorcio di stagione, interviene il presidente Simone Lo Nigro (nel collage di copertina, a sinistra), che in una nota ha riconosciuto senza attenuanti il dato di classifica ma invita a inquadrarlo nel percorso di una matricola che deve innanzitutto puntare alla salvezza.

“Le prime giornate di campionato ci hanno consegnato un punto – dichiara in una nota – È un dato che non ci soddisfa ma che affrontiamo con lucidità e senza perdere di vista il percorso che abbiamo intrapreso. L’Augusta Football Club è una matricola in Eccellenza. Siamo tornati in questa categoria dopo ventisei anni e sapevamo, fin dall’inizio, di affrontare un campionato difficile, competitivo e composto da società importanti e strutturate“.

“La società è presente e segue con attenzione il lavoro di tutti, abbiamo dovuto fare delle scelte importanti per salvaguardare la serenità dell’ambiente, in un momento in cui dobbiamo remare tutti nella stessa direzione – sottolinea Lo Nigro – C’è piena fiducia nel mister, nello staff tecnico, nel gruppo dei calciatori e ovviamente nell’area dirigenziale“.

“Questo non significa accontentarsi – aggiunge – Al contrario, significa essere consapevoli che bisogna lavorare di più, migliorare ogni giorno e intervenire, laddove necessario, nell’interesse dell’Augusta Football Club e degli obiettivi che ci siamo posti“. Rivendica la scelta di puntare su una rosa giovane, definita parte di una “precisa visione tecnica e societaria“.

Sul traguardo stagionale Lo Nigro non lascia spazio a interpretazioni: “Il nostro obiettivo per questa stagione è chiaro: conquistare la permanenza in Eccellenza. Sappiamo quanto sarà difficile e sappiamo che dovremo lottare per raggiungerlo fino all’ultima giornata“.

La nota si chiude con un appello all’ambiente e ai sostenitori: “Il momento è difficile, lo sappiamo. Ma sappiamo anche chi siamo, cosa stiamo costruendo, dove vogliamo arrivare e crediamo di avere le risorse, le competenze e la determinazione per farlo“. E ancora: “Il sostegno della città e dei tifosi è la nostra forza. Questa vicinanza non è soltanto un sostegno: è parte della nostra identità“.

Nelle stesse ore, tuttavia, è arrivata una novità sul fronte societario. Gaetano Vinci (nel collage di copertina, a destra), indicato dalla società in estate come direttore operativo del club e figura di lunga esperienza nello sport augustano, ha annunciato personalmente su Facebook le proprie dimissioni. “ASD Augusta FC, ritengo corretto informare, in assenza di altre comunicazioni, le mie dimissioni da dirigente della suddetta Società! Ringrazio il Presidente per avermi voluto, inizialmente, con lui e auguro le giuste soddisfazioni!“, ha scritto Vinci. Una doccia fredda per l’ambiente, non indicando le ragioni delle dimissioni.

Per l’Augusta, dunque, la quinta giornata assume già un peso particolare. Non perché a ottobre possano essere emessi verdetti definitivi su una stagione lunga trenta turni, ma perché dopo quattro partite il problema del gol è diventato un dato oggettivo e la classifica impone di trasformare rapidamente in punti il lavoro richiamato dal presidente. Con un elemento che, almeno finora, non è venuto meno: la risposta del pubblico del “Fontana”.