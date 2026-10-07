Eventi Augusta, “Nuova Acropoli” rilancia il volontariato ecologico: venerdì stand in piazza Mattarella, sabato incontro al Comune di

AUGUSTA – Dalla cura concreta degli spazi verdi alla formazione di nuovi volontari. Prosegue lungo queste due direttrici l’attività autunnale della filiale cittadina di “Nuova Acropoli”, che sabato 10 ottobre, alle ore 18,30, presenterà nel salone “Rocco Chinnici” del Palazzo di città il Corso di formazione al volontariato in ecologia, proposto per il secondo anno consecutivo.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti e, secondo quanto annunciato dall’associazione, intende affiancare alla conoscenza dei temi ambientali un percorso di partecipazione attiva e di servizio alla comunità. “Augusta coltiva bellezza!” è lo slogan scelto per lanciare il nuovo ciclo formativo, attraverso il quale “Nuova Acropoli” invita i cittadini ad “approfondire la conoscenza della Natura e scoprire come trasformare questa consapevolezza in attenzione, partecipazione attiva e azione concreta”.

Il corso, che nella prima edizione ha registrato particolare interesse soprattutto tra i più giovani, viene presentato dal sodalizio come “un cammino formativo che unisce riflessione filosofica e impegno pratico, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli”.

La presentazione di sabato sarà preceduta da un momento informativo in piazza, alla Borgata: venerdì 9 ottobre, dalle ore 21, i volontari saranno infatti presenti in piazza Mattarella con uno stand dedicato all’iniziativa.

Il nuovo appuntamento arriva a meno di un mese da un’altra attività che ha riportato sul campo il progetto di volontariato ecologico “Vivere Augusta”. La scorsa domenica 13 settembre, di prima mattina, i volontari di “Nuova Acropoli” si erano ritrovati nello spazio verde antistante al monumento a Umberto I, sul lato ovest dei giardini pubblici, per un intervento di pulizia e cura dell’area (vedi foto di copertina).

Un’attività concreta che aveva segnato la ripresa, dopo la pausa estiva, del programma associativo dedicato all’ambiente e che trova adesso una prosecuzione sul versante formativo. Nel primo semestre dell’anno i volontari erano stati impegnati, tra l’altro, nella cura di aree verdi adottate ai giardini pubblici e al Faro di capo Santa Croce, oltre che oltre in una pulizia ecologica svolta nel borgo marinaro di Brucoli in occasione della Giornata mondiale della Terra.