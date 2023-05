Primo piano Augusta, festa della Repubblica, alzabandiera al monumento ai caduti e nuovi cavalieri di

AUGUSTA – Il prossimo venerdì 2 giugno ricorrerà il 77° anniversario della nascita della Repubblica e, anche quest’anno, le manifestazioni celebrative promosse dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, coinvolgeranno in maniera itinerante la provincia di Siracusa tra cui il comune di Augusta.

“In tale ottica, le tre città individuate ospiteranno altrettanti momenti significativi dall’alto valore simbolico disegnando una linea di coesione geografica e sociale“, riferisce il prefetto. Le celebrazioni infatti avranno inizio a Siracusa, alle ore 9, con la deposizione della corona d’alloro in onore dei caduti al Pantheon e proseguiranno alle ore 10 ad Augusta con l’alzabandiera in piazza Castello al monumento ai Caduti (nella foto di copertina), per concludersi a Lentini con l’ammainabandiera alle ore 11 in piazza Duomo.

“A rafforzare il senso di appartenenza alla Repubblica di tutti i cittadini della provincia di Siracusa alla comunità nazionale, il tricolore che sventolerà quel giorno su Augusta e Lentini sarà lo stesso realizzato in occasione della scorsa Festa della Repubblica dai detenuti del carcere di Cavadonna e ospitato, a rotazione, dalle scuole aretusee“, annuncia il prefetto Scaduto. “Per la stessa ragione – aggiunge – protagonisti assoluti della giornata saranno i giovani studenti che, oltre ad aver elaborato la locandina della manifestazione, declineranno i valori e i simboli della Repubblica in forma creativa e di riflessione“.

Nel corso delle celebrazioni saranno, poi, consegnate nelle tre sedi anche le onorificenze dell’Ordine “al merito della Repubblica italiana”, rilasciate dal Capo dello Stato per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Nelle rispettive cerimonie, riceveranno l’onorificenza di Cavaliere i seguenti cittadini, alcuni dei quali lavorano ad Augusta: il primo luogotenente Francesco Amara, sottufficiale della Marina militare; il capitano di fregata Michele Ilari, ufficiale della Marina militare; il luogotenente Francesco De Petro, sottufficiale dei Carabinieri; il dott. Sebastiano Moschitto, dipendente della Marina militare; la dott.ssa Donatella Capizzello, dirigente delle professioni sanitarie coordinatore dell’Asp; il sig. Nunzio Garro, dipendente del Ministero dell’Economia e delle finanze; il sig. Francesco Lombardo, funzionario amministrativo presso la Prefettura di Siracusa.

Infine, verrà consegnata la medaglia d’onore in memoria del signor Giuseppe Messina internato in un lager nazista, e la medaglia d’oro al primo graduato dell’Esercito Gaetano Scala, vittima del terrorismo.

Nell’ambito del programma per la Festa della Repubblica, Assostampa Siracusa nelle giornate di mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno organizzerà due incontri con gli istituti superiori di Augusta e Lentini per approfondire il tema della comunicazione al tempo del referendum del 1946.