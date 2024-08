Primo piano Augusta, festa dell’Assunta, domenica la processione nell’antico rione di

AUGUSTA – Entrano nel vivo in questo fine settimana i festeggiamenti esterni in onore di Maria Santissima Assunta, titolare della chiesa Madre di Augusta. La solennità liturgica è stata celebrata il 15 agosto con una messa officiata dall’amministratore parrocchiale padre Alfio Scapellato. La processione con il simulacro, per lo storico “rione San Giuseppe”, si terrà come da tradizione nella prima domenica dopo il Ferragosto, pertanto giorno 18.

Viene preceduta da ulteriori momenti in programma in questo sabato 17 agosto, alle ore 19 con la santa messa in chiesa Madre, alle ore 19,45 con l’apertura dell’edicola votiva in via San Giuseppe e la recita del rosario.

Quindi domenica 18 agosto, alla conclusione della liturgia eucaristica in chiesa Madre delle ore 19, si svolgerà la tradizionale processione con il simulacro per le strette vie del rione a nord del Duomo, dove tradizionalmente si tenevano i festeggiamenti della Madonna Assunta.

Questo il percorso: piazza Duomo, via Principe Umberto, via Garibaldi, via San Giuseppe, via Carluccio Amato, via XIV Ottobre, via San Pietro Martire, via Principe Umberto, piazza Duomo per il rientro in chiesa Madre.

La processione sarà seguita dal Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” e vedrà la collaborazione dei giovani del “Gruppo tradizioni Augusta”.

Il culto locale in onore di Maria Ss. Assunta ha origini antiche, giacché dal 1867 la ricorrenza è divenuta momento di aggregazione nel quartiere medievale della “Isola delle palme”, con la prima edicola votiva dedicata. Nella seconda metà dello scorso secolo, gli appuntamenti popolari in onore dell’Assunta sono stati curati dalla famiglia del barbiere Franco Bellistrì, che proprio nella principale via San Giuseppe, già via del Cassaro, gestiva il suo salone.

A seguito della sua scomparsa, i festeggiamenti sono curati da un comitato spontaneo di fedeli coordinato dalla famiglia di Maurizio Di Grande, che ha raccolto il testimone nel tramandare alle nuove generazioni questo appuntamento popolare.

(Nella foto di copertina: processione in onore dell’Assunta, 20 agosto 2023)