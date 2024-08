Primo piano Augusta, festa liturgica di San Domenico: salve di cannone, messa e danza per l’ultimo saluto nel 2024 di

AUGUSTA – È il giorno della festa liturgica di San Domenico, patrono della città di Augusta, che lo celebra il 24 maggio, osservando la tradizione locale della leggendaria apparizione a cavallo nel 1594 per mettere in fuga i Turchi, ma che coglie l’occasione dell’8 agosto per un ulteriore saluto nell’anno solare.

Questo giovedì sarà scandito da tre salve di colpi di cannone accompagnate dallo scampanio, alle ore 8, 12 e 18.

Nella chiesa di San Domenico, dopo la recita del rosario, alle ore 19 avrà inizio la santa messa officiata da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, con i canti della liturgia eseguiti dalla corale polifonica “Iubilaeum”, diretta dal maestro Luigi Trigilio.

Al termine della messa, verrà chiusa la cappella che custodisce il venerato simulacro per essere riaperta a gennaio 2025, in occasione della visita del simulacro di San Sebastiano, compatrono della città.

A chiudere le cinque giornate dedicate alla memoria liturgica di San Domenico, nell’ambito del cartellone comunale “Augusta d’estate“, questo giovedì sera alle ore 21, sul palco di piazza Castello (Isola) andrà in scena il progetto artistico dedicato a Puccini della “Compagnia Artemis Danza“, fondata e diretta dalla ferrarese Monica Casadei.