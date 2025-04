Primo piano Augusta, festeggiamenti San Domenico, ecco calendario e costi degli spettacoli di

AUGUSTA – Come lo scorso anno, anche per gli imminenti festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, il Comune di Augusta ha allestito un cartellone di rilievo per qualità artistica e quantità nell’arco temporale tra giovedì 15 e domenica 25 maggio.

Ancor prima della conferenza stampa di presentazione, sono stati resi noti nella prima metà di aprile gli artisti ‘reclutati’ per gli eventi nell’ormai consueta sede di piazza Castello, ai giardini pubblici, che vedrà sul palco quattro concerti di artisti di fama nazionale, uno spettacolo di cabaret e un concerto-cabaret.

Con una determina dirigenziale del 24 aprile, quindi, è stata affidata alla “Bm Produzioni musicali srls uninominale” di Catania la produzione degli “spettacoli di Eiffel 65, Benji & Fede e Salvo La Rosa” per un importo di 105mila 600 euro (Iva al 10 per cento compresa). Con altra determina dirigenziale, nella stessa data, affidata alla “Puntoeacapo srl” di Catania la produzione degli “spettacoli di Raf, Fabrizio Moro e Nino Frassica & Los Plaggers” per una somma pari a 138mila 600 euro (Iva al 10 per cento compresa).

Sabato 17 maggio (ore 21,30), primo concerto di piazza con gli Eiffel 65, il frontman e cantante siracusano Jeffrey Jey (all’anagrafe Gianfranco Randone) e il musicista astigiano Maury (Maurizio Lobina). Sono due dei tre componenti della formazione originaria che alla fine degli anni novanta, insieme al dj torinese Gabry Ponte, conquistò il mondo con brani dance del calibro di Blue (Da Ba Dee).

Domenica 18 maggio toccherà a Benji & Fede, duo pop modenese composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, oggi poco più che trentenni. Nati su Youtube nel 2010, hanno raggiunto il maggior successo nel 2019 grazie alla hit nazionale Dove e quando.

Martedì 20 maggio (ore 21,30), sarà il turno del celebre cantautore Raf, con il concerto dal titolo “Self Control”, concepito lo scorso anno per celebrare il 40° anniversario dell’omonimo album cantato in inglese, suo primo successo discografico. Sono ventitré gli album in carriera per il vincitore del Festivalbar edizioni ’89 e ’93, che annovera quattro partecipazioni al Festival di Sanremo tra il 1988 e il 2015, ma soprattutto un numero importante di brani consegnati alla storia della musica italiana.

Venerdì 23 maggio, vigilia della festa di San Domenico, sarà il cantautore romano Fabrizio Moro a esibirsi sul palco di piazza Castello. Vincitore del Festival di Sanremo del 2007, nella categoria Giovani, con il brano Pensa, al Festival del 2022 ha pure ottenuto il premio Bardotti come miglior testo con Sei tu. Il cantautore pop-rock, tredici album all’attivo in poco più di vent’anni, ha anche realizzato recentemente due apprezzate opere cinematografiche.

Evento nel giorno della festa patronale, sabato 24 maggio (ore 22), lo spettacolo di cabaret con il duo comico palermitano Matranga e Minafò (al secolo Tony Matranga ed Emanuele Minafò), noto principalmente per aver partecipato al programma “Made in Sud” in onda su Raidue. Conduttore della serata il popolare Salvo La Rosa, ormai habitué dei cartelloni augustani.

Domenica 25 maggio (ore 21,30), a chiudere il corposo cartellone dei festeggiamenti patronali arriveranno Nino Frassica & Los Plaggers Band, per un originale concerto-cabaret già rodato in diverse piazza italiane. Il popolarissimo comico messinese, con una lunga carriera tra tv e cinema, si esibisce nella veste di cantante, accompagnato da sei musicisti, con oltre cento canzoni celebri tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Ma ad aprire i festeggiamenti sarà, giovedì 15 maggio (ore 21), uno spettacolo di fontane d’acqua marchiato “Dominici’s“, società perugina con quarant’anni di storia nel settore, che confeziona spettacoli di giochi d’acqua, fuoco, musica, luci e colori. Per l’occasione porterà nel cuore dei giardini pubblici lo show chiamato “Fontane danzanti“. Presenterà Ruggero Sardo, noto conduttore televisivo e radiofonico catanese. Il costo dello spettacolo è pari a 10mila 10 euro (Iva al 10 per cento inclusa), a cui va aggiunta la conduzione per 2mila 750 euro (Iva al 10 per cento inclusa), che comprende la presentazione anche di uno dei concerti successivi.

Infine, dopo la mezzanotte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, la ditta “Fasima fuochi eventi” di Santa Venerina (Catania) si occuperà del tradizionale spettacolo pirotecnico per la festa patronale, per il quale sono stati impegnati 17mila 80 euro (Iva al 22 per cento compresa), che includono anche il costo delle salve di cannone che scandiranno i momenti processionali.