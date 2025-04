Primo piano Augusta, tentato furto in un capannone industriale: due arresti di

AUGUSTA – Sabato mattina i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato un 37enne e un 39enne, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

I due sono stati sorpresi dai militari mentre provavano a trafugare materiale ferroso da un capannone industriale in contrada Marcellino, situato in un’area al confine tra i comuni di Augusta e Melilli.

La refurtiva è stata restituita al titolare del capannone.

(Foto di copertina: repertorio)