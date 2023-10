Primo piano Augusta, festeggiata la nuova centenaria Amalia di

AUGUSTA – Festa di compleanno speciale, ieri pomeriggio in una residenza per anziani alla Borgata, per la signora Amalia Cancelli che ha raggiunto la ragguardevole soglia dei cento anni.

La signora Amalia Cancelli in Mugavero, originaria di Velletri (Roma), vive ad Augusta dagli anni sessanta, dove si insediò insieme al marito catanese, dipendente nella zona industriale. Bisnonna con oltre dieci pronipoti, ha coltivato sempre, fin nella terra d’origine, la passione per la sartoria.

Ieri, insieme ai numerosi componenti della famiglia, l’hanno festeggiata il vicesindaco Tania Patania e l’assessore Pino Carrabino, oltre al presidente della sezione siracusana dell’Uici (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) di cui la neo centenaria è socia.

Una curiosità: tra i nipoti di Amalia Cancelli figura l’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, anch’ella di Velletri, che ha tenuto a trasmettere i propri auguri tramite la bacheca social di un familiare.