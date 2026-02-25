Cronaca Augusta, furto in villetta al Monte: la polizia risale ai presunti autori di

AUGUSTA – Gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Augusta hanno identificato e denunciato due uomini, di 46 e 39 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di un furto in abitazione commesso nello scorso ottobre in una villetta al Monte. Ai due indagati sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura di Siracusa.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio lavoro condotto nel corso dell’ultimo anno dagli agenti del commissariato, guidato dal dirigente Antonio Migliorisi, per fare piena luce su una serie di furti in abitazione che avevano registrato, come si esplicita nel comunicato odierno della Polizia di Stato, una “intensificazione” nel territorio di Augusta.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti sul caso, nel mese di ottobre il proprietario dell’abitazione presa di mira, che si trovava fuori regione, aveva ricevuto sul proprio cellulare un segnale di intrusione, allertando immediatamente il numero unico di emergenza 112. Nonostante il tempestivo intervento di una volante, i responsabili erano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.

Le successive indagini, condotte attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, avrebbero consentito agli agenti di risalire ai presunti autori del furto. Determinante sarebbe stato anche il riconoscimento da parte degli investigatori, in considerazione dei precedenti penali dei due uomini, oltre ad alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato un’autovettura sospetta nei pressi di abitazioni oggetto di altri episodi analoghi.

Dagli elementi raccolti emergerebbe che i due sarebbero stati ripresi mentre si allontanavano dall’abitazione con una saldatrice, due orologi di valore e monili in oro.

Alla luce del quadro probatorio delineato, i poliziotti hanno notificato ai due indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Gli stessi saranno inoltre segnalati alla divisione polizia Anticrimine della Questura di Siracusa per l’eventuale emissione di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Augusta.

L’operazione si colloca in continuità, sebbene distinta, con la recente attività del commissariato di Augusta che, sotto il coordinamento della Procura aretusea, aveva portato all’esecuzione di tre misure cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, nei confronti di cinque augustani accusati a vario titolo, oltre che di ricettazione, in particolare di furto e tentato furto in abitazione accertati, tra il Monte e il centro storico, nell’arco temporale tra la fine del 2024 e l’estate del 2025.

(Foto di copertina: generica)