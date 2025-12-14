Primo piano Augusta, Gespi celebra 60 anni di attività tra porto, industria e innovazione di

AUGUSTA – Si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, nella sala principale del cineteatro “Città della notte”, la serata celebrativa per i 60 anni di Gespi (acronimo che sta per “Gestione servizi portuali e industriali”), evento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del territorio, ospiti provenienti da diverse regioni italiane ed europee oltre all’intera comunità aziendale.

La serata si è aperta con un video dedicato alle origini della società, ripercorrendo le tappe della Gespi dalla nascita nella forma della cooperativa augustana per servizi portuali guidata da Santo Amara, fino all’attuale ruolo di riferimento regionale e nazionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali che vede a Punta Cugno il moderno impianto di termodistruzione con soluzioni di recupero energetico.

A seguire, sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, il sindaco di Melilli nonché presidente della commissione Ambiente, territorio e mobilità all’Ars Peppe Carta, l’eurodeputato catanese Ruggero Razza. Presenti, tra le prime file, altre autorità civili e militari del territorio.

Nel corso dell’incontro, condotto e moderato dalla giornalista Michela Italia, sono stati snocciolati i numeri dei sessant’anni di attività, secondo i quali Gespi ha operato nella gestione dei rifiuti di oltre 200mila approdi, servendo più di 40mila navi provenienti da 50 Paesi, e collaborando a terra con oltre 25mila operatori appartenenti a settori che spaziano dall’industria petrolifera a quelle farmaceutica, chimica, metalmeccanica e ospedaliera.

Particolare attenzione è stata dedicata agli ultimi dieci anni, periodo in cui l’azienda ha prodotto energia in grado di coprire il fabbisogno annuo di 8mila famiglie e ha avuto un ruolo di rilievo nel far fronte a esigenze specifiche connesse alle emergenze sanitarie internazionali, tra cui Aviaria, Mucca pazza, Sars e Covid-19.

A raccontare questa storia sono intervenuti, per la società, il presidente del consiglio di amministrazione Michelangelo Patanè, l’amministratore delegato Giovanni Cardile e l’ingegnere Giuseppe Amara per l’area Ricerca e Sviluppo. Inoltre, con l’ausilio dell’interprete Giulia Gulino, è intervenuto sul palco Stéphane Heddesheimer, presidente di Ecosistem (società con sede a Lamezia Terme) e ceo della Business unit Rifiuti pericolosi del gruppo Suez, public company francese colosso globale nei settori acqua e rifiuti.

Spazio anche al rapporto tra l’azienda e il territorio, grazie ai contributi di Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta, della docente Tania Rizzotti dell’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, della professoressa Agata Matarazzo dell’Università degli studi di Catania e di Ielsa Speciale, direttrice de “La dimora delle virtù”, centro socio-educativo che promuove progetti a favore dei giovani con disabilità psico-fisiche.

Sul palco sono infine saliti i rappresentanti della dirigenza del gruppo e tutti i membri del consiglio di amministrazione di Gespi (vedi foto di copertina), a cui si è aggiunto il saluto dei dipendenti che hanno consegnato una targa commemorativa in segno di riconoscenza e appartenenza.

La serata è stata arricchita da un momento di spettacolo con il comico gelese Giovanni Cacioppo e si è conclusa con un ringraziamento rivolto ai lavoratori che, anche durante l’evento, hanno garantito la continuità dei servizi.