Primo piano Augusta, nasce il gruppo territoriale del M5s: Diego Sinnonio nuovo referente di

AUGUSTA – Nasce il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Augusta, evoluzione dei meetup conosciuti in città fin dai primi anni dello scorso decennio. Il nuovo referente è Diego Sinnonio, 36 anni, consulente assicurativo, già candidato al Consiglio comunale nella lista del M5s alle elezioni amministrative del 2015, che portarono all’exploit del sindaco pentastellato Cettina Di Pietro.

La presentazione ufficiale si è svolta nell’auditorium comunale “Liggeri” di Palazzo San Biagio, alla presenza dei vertici territoriali del M5s, tra cui il referente provinciale Fabio Fortuna, l’ex senatore Pino Pisani e i consiglieri comunali Roberta Suppo e Uccio Blanco.

È la stessa sede che, lo scorso 8 novembre, ha visto riunirsi per la prima volta il cosiddetto Campo largo nel quale si riconoscono, oltre al M5s, il Partito democratico e Alleanza verdi e sinistra, al fine di avviare un percorso verso una possibile coalizione e una candidatura unitaria da opporre al sindaco uscente Giuseppe Di Mare alle elezioni amministrative della prossima primavera.

Come si apprende da una nota stampa, nel corso dell’incontro aperto agli attivisti, si sono svolte le elezioni per il ruolo di referente cittadino. Ad aprire il dibattito è stato Pino Pisani, già senatore del collegio nella legislatura 2018-2022 nonché vicesindaco della giunta Di Pietro, che ha motivato le ragioni della convergenza unitaria sull’eletto: “La nostra adesione al M5s è motivata dalla volontà di fare politica per il bene delle persone. Oggi, in un contesto nazionale difficile, le idee del M5s, come delineato dal presidente Giuseppe Conte, rappresentano l’unica via da seguire. La mia candidatura mirava a sostenere il proseguimento delle attività nel territorio ma faccio volentieri un passo indietro per garantire un ricambio generazionale, assicurando il mio supporto a favore di Diego Sinnonio, supportandolo come referente“.

Il neo referente Sinnonio ha ringraziato per la fiducia ricevuta, delineando le linee guida del nuovo corso: “È un onore ricevere questa fiducia. Sono motivato dalla passione per il nostro progetto, che si basa sul lavoro di squadra. Il M5s è la casa dei diritti di tutti i cittadini e ci impegneremo a difenderli nel nostro territorio. Il nostro operato sarà caratterizzato dalla massima partecipazione e dalla promozione di proposte che rispondano alle esigenze della comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili e alla salvaguardia dell’ambiente“.

Il neo referente ha poi rimarcato il ruolo centrale dei cittadini nell’azione politica: “La politica deve rimettere gli interessi dei cittadini al primo posto. È un onore per me avere un ruolo attivo in questo nuovo corso della politica e della nostra società“.

In vista delle prossime iniziative, il gruppo territoriale del M5s di Augusta ha annunciato la convocazione, a breve, di una riunione operativa per pianificare le azioni sul territorio, comprese l’analisi delle problematiche locali e l’elaborazione di proposte da sottoporre ai rappresentanti del M5s a tutti i livelli.