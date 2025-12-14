Primo piano Augusta, Della Libera succede ad Atanasio alla guida della delegazione provinciale della Guardia d’onore al Pantheon di

AUGUSTA – Si è svolta nel salone di rappresentanza del Circolo Unione di Augusta, lo scorso venerdì 12 dicembre, l’assemblea della delegazione provinciale di Siracusa dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon, che ha portato all’elezione del nuovo delegato provinciale. È stata preceduta da una conferenza sulla storia dell’Istituto, incentrata sull’evoluzione “dai comitati di veterani delle guerre risorgimentali ad ente morale“, un arco temporale di mezzo secolo a cavallo tra fine Ottocento e prima parte del Novecento.

A guidare la delegazione è stato eletto Piero Della Libera, augustano, che succede all’avvocato siracusano Francesco Atanasio, alla guida dell’organismo provinciale da diversi decenni. Il passaggio di consegne segna una fase di continuità associativa e di rinnovamento nel territorio aretuseo per un ente nazionale di quasi 150 anni.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato l’ingresso di due nuovi soci augustani, Diego Ghirlanda e Fortunato Spucches, che vanno a rinfoltire la delegazione provinciale, rafforzandone la presenza in città e l’operatività nelle attività di rappresentanza e divulgazione storica. I soci ammessi sono in prevalenza, per statuto, ex combattenti e coloro che hanno prestato o prestano servizio militare.

L’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon, fondato nel 1878 dopo le esequie di Vittorio Emanuele II, svolge tutt’oggi la propria missione di guardia d’onore alle tombe dei re d’Italia presso la basilica del Pantheon di Roma e di promozione della storia della casa Savoia e del Risorgimento, operando anche come ente morale riconosciuto dal 1932 e posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa dal 1990.