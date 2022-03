Primo piano Augusta, già indagato per lesioni gravi alla compagna: scatta misura di prevenzione di

AUGUSTA – A carico di un quarantunenne augustano, il Tribunale di Catania ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di avvicinamento alla compagna.

Il provvedimento, eseguito ieri da poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, scaturisce a seguito di “numerose condotte violente delle quali l’uomo si è reso responsabile ai danni della convivente“.

Nell’ottobre del 2020, era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi ai danni della propria compagna. In quell’occasione la donna, coetanea, finì all’ospedale, dove le vennero diagnosticate una “frattura delle ossa nasali” e “varie gravissime contusioni ad alcuni organi interni“, oltre alla “frattura dello scafoide tarsale destro“, con una prognosi di 45 giorni.

