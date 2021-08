Primo piano Augusta, il consigliere Mangano passa all’opposizione. “Ho deciso di non sedermi al tavolo delle trattative” di

AUGUSTA – Il consigliere comunale di maggioranza Manuel Mangano chiude la sua esperienza di capogruppo di “Passo avanti per Augusta” e, se non ci saranno deroghe regolamentari o nuovi cambi di gruppo, l’esistenza stessa del gruppo consiliare ad appena tre mesi dall’annuncio di costituzione. E soprattutto passa all’opposizione, riferendosi tra l’altro a “trattative per assessorati o posizioni varie“, che sarebbero in corso e inerenti a un rimpasto di giunta nell’aria da tempo.

Si è infatti dimesso da capogruppo, entrando di conseguenza nel gruppo misto, e motivando la scelta con il già espresso dissenso nei confronti dell’amministrazione Di Mare sulla più recente gestione della persistente crisi idrica.

“Ho appena inviato all’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Augusta un’interrogazione, da discutere il prima possibile, in cui chiedo chiarimenti in merito alla scelta, a mio avviso totalmente inopportuna, di mettere a disposizione della cittadinanza delle autobotti a pagamento – ribadisce il consigliere, che aveva già criticato tale scelta una settimana fa – Non condivido molte scelte intraprese dall’amministrazione Di Mare, in particolare le ultime relative alla crisi idrica che ormai attanaglia tutta la nostra città da troppo tempo“.

“Per questo motivo ho deciso, come sempre, di stare dalla parte dei cittadini, di non sedermi al tavolo delle trattative per assessorati o posizioni varie – aggiunge – A dimostrazione di ciò, ho rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di “Passo avanti per Augusta” e ho aderito al gruppo misto per iniziare un sano percorso di opposizione, mettendo, come al solito, in prima linea i problemi dei cittadini che mi onoro di rappresentare“.

Mangano è uno dei consiglieri comunali eletti nelle liste civiche a sostegno del candidato sindaco Massimo Carrubba nell’ultima tornata elettorale, transitati nella nuova maggioranza a sostegno del sindaco eletto Giuseppe Di Mare subito dopo l’insediamento del civico consesso. Con due di questi, Roberto Conti e Giuseppe Tedesco (nella foto di repertorio in copertina, a fianco di Mangano, ndr), aveva più recentemente costituito il gruppo consiliare di maggioranza “Passo avanti per Augusta”.