Primo piano Augusta, Covid, è boom di contagi: oltre 90 attuali positivi, 2 ricoveri di

AUGUSTA – Sono 92 i soggetti attualmente positivi al Covid-19 nel territorio di Augusta, dato delle ore 14 in fase di aggiornamento. Tra questi, due augustani sarebbero ricoverati (non in terapia intensiva) in un reparto dedicato dell’ospedale di Lentini.

Cresce il numero di cittadini positivi, all’arrivo negli uffici preposti dell’Asp di nuovi tamponi molecolari effettuati dai laboratori Asp e e da laboratori privati. Nonostante la massiccia campagna di vaccinazione, anche di “prossimità”, e la negativizzazione di un paio di “cluster” registrati a luglio, il dato degli attuali positivi quasi raddoppia rispetto ai 48 resi noti dal Comune la mattina del 10 agosto e quasi quadruplica rispetto ai 26 del 6 agosto.

Da fonti sanitarie si apprende che oltre la metà dei nuovi positivi rientrerebbe nella fascia di età tra 15 e 40 anni.

