Primo piano Augusta, individuato il prossimo segretario generale del Comune di

AUGUSTA – Si delinea un avvicendamento al vertice amministrativo del Comune di Augusta. Con propria determinazione odierna, il riconfermato sindaco Giuseppe Di Mare ha infatti individuato la figura destinata a succedere all’attuale segretario generale, Sebastiano Marano, che sarà collocato a riposo anticipato a decorrere dal prossimo 1° luglio, con ultimo giorno di servizio fissato al 30 giugno.

La procedura è stata avviata nelle scorse settimane attraverso la richiesta di pubblicizzazione dell’avviso per la copertura della sede di segreteria generale del Comune di Augusta. L’avviso, pubblicato dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, è rimasto aperto fino all’8 giugno e ha raccolto sei manifestazioni di interesse corredate dai relativi curriculum.

A conclusione dell’esame delle candidature, il sindaco ha individuato quale figura ritenuta idonea a ricoprire l’incarico Stefania Finocchiaro, nativa di Noto e iscritta alla fascia professionale “A” dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Nella determinazione sindacale si evidenzia come il suo profilo professionale sia caratterizzato da “pregresse e qualificate esperienze gestionali e di direzione amministrativa“, da ultimo nel ruolo di segretario generale del Comune di Gravina di Catania.

Nel provvedimento si legge inoltre che il profilo della professionista sarebbe contraddistinto da “un bagaglio di eccellenza nelle materie di competenza, supportato da una costante attività di formazione specialistica e da una solida operatività ai vertici amministrativi di altri Comuni“, nonché da “l’elevato spessore deontologico e l’affidabilità professionale dimostrati“, elementi ritenuti idonei a fondare il rapporto fiduciario richiesto dalla normativa per la nomina del segretario generale.

L’individuazione da parte del sindaco costituisce un passaggio preliminare alla successiva nomina, che dovrà essere perfezionata attraverso i provvedimenti di competenza del Ministero dell’Interno e degli organismi preposti alla gestione dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Solo dopo tale fase, Stefania Finocchiaro potrà assumere formalmente le funzioni al Comune di Augusta.

Intanto, con l’avvio del secondo mandato amministrativo di Giuseppe Di Mare, stanno prendendo forma anche i primi rinnovi degli incarichi fiduciari strettamente collegati all’attività del sindaco. Già nei giorni scorsi è stato confermato, senza soluzione di continuità, l’incarico di capo di gabinetto a Giuseppe Daidone, anch’egli nativo di Noto, che ricopre il ruolo dal febbraio 2021, proveniente allora dall’incarico di funzionario al Comune di Paceco (Trapani). Nel provvedimento sindacale la conferma viene motivata richiamando i “rilevanti elementi curriculari al tempo apprezzati e ulteriormente avvalorati dall’esperienza maturata, sin dalla prima nomina fino ad oggi“, oltre che “indispensabili attività di indirizzo, coordinamento e controllo svolte a supporto dell’azione politico-istituzionale dell’Ente“.

Successivamente è arrivato anche il rinnovo dell’incarico di segretario particolare del sindaco e responsabile del cerimoniale a Vincenzo Di Tommaso, nativo di Augusta, dipendente comunale di lungo corso già impegnato nelle medesime funzioni durante il precedente quinquennio amministrativo. La determinazione sindacale, motivata da “l’egregia professionalità, la profonda conoscenza dei procedimenti amministrativi la costante disponibilità e la non comune capacità di mediazione e rappresentanza” di Di Tommaso, richiama il carattere fiduciario dell’incarico quando sottolinea la “piena sintonia fiduciaria consolidatasi nel tempo” con l’attuale sindaco. Al funzionario sono attribuiti compiti di assistenza diretta al sindaco, supporto operativo, cura dei procedimenti istruttori relativi agli atti di prerogativa sindacale e gestione del cerimoniale istituzionale dell’ente.