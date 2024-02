Eventi Augusta, Iride disco club, MV Killa per il ballo del liceo classico 4 anni dopo Geolier di

AUGUSTA – Passa dai balli studenteschi e dal rap (o trap) napoletano la ripartenza dell’ “Iride disco club“, che mira a diventare punto di riferimento per la movida giovanile nella zona nord del Siracusano. La capiente e moderna discoteca, pertinenza della “Città della notte” di proprietà dell’imprenditore augustano Roberto Bramanti, sul bivio Augusta-Villasmundo della strada provinciale 3, ha riaperto i battenti lo scorso dicembre, dopo quasi quattro anni dalla chiusura imposta dalla pandemia.

Ha subito trovato nuova linfa nella generazione più giovane, affascinata da un genere musicale recentemente (re)immesso nel mainstream attraverso il palco di Sanremo. L’ultimo artista a esibirsi all’Iride disco club prima del lockdown (gennaio 2020) fu proprio Geolier, il più televotato del 74° Festival della canzone italiana ma classificatosi 2° per il voto di sala stampa e giuria delle radio, allora diciannovenne super ospite del ballo del liceo classico megarese. Nello scorso 20 dicembre, tra gli eventi di ripartenza della struttura, è stato chiamato un altro rapper napoletano, Samurai Jay, per il ballo del liceo scientifico di Augusta.

Pista da ballo dell’Iride disco club, 2024

In questo ideale fil rouge del rap partenopeo all’Iride, toccherà a MV Killa (nella foto di copertina), nella notte del prossimo sabato 24 febbraio (ore 23), intrattenere i più giovani in occasione del “Gran ballo del liceo classico“. ll rapper si è messo in luce attraverso apprezzate collaborazioni in brani altrui, con lo stesso Geolier nel pezzo Amo ma chi t sap del 2019 (insieme a Gué Pequeno), con Gigi D’Alessio in due tracce dell’album Buongiorno del 2020, fino all’exploit del proprio brano Splash (quarto estratto dell’album Hours) certificato nel 2021 disco d’oro dalla Fimi.

L’evento, come da tradizione, è organizzato dagli studenti dell’ultimo anno, tredici segnatamente della classe 5ªA del liceo classico “Megara”. Dal comitato organizzatore riferiscono che i balli studenteschi “possono essere ulteriori momenti per rivitalizzare Augusta, beneficiando di una struttura come l’Iride, oltre a una tradizione che compatta i prossimi maturandi e ormai unisce tutta la popolazione scolastica“.

Per informazioni e ticketing, è consultabile il nuovo account instagram dell’Iride.

