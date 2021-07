Primo piano Augusta, Italia in finale Euro 2020, esplode l’urlo azzurro poi i cortei di auto in festa di

AUGUSTA – Poco prima della mezzanotte esplode l’urlo azzurro, come in tutta Italia, sia da piazza Fontana in particolare, dove numerosi erano i tifosi augustani ancora una volta dinanzi al maxi schermo allestito da privati, che dalle case in ogni quartiere cittadino. Poi caroselli e clacson per oltre un’ora di festa nelle strade urbane.

L’ultimo e decisivo rigore dell’italo-brasiliano Jorginho, per il 5-3 finale (1-1 i tempi regolamentari con reti di Chiesa al 60′ e Morata all’80’), porta l’Italia alla finale degli Europei di calcio, in programma domenica prossima nello stadio di Wembley, vendicando la finale persa nel 2012 proprio contro la Spagna.

Anche gli augustani hanno celebrato il momento di gioia nazionale, quindi, con un corteo di auto concentratosi alla Borgata e diramatosi in parte anche nell’Isola, sventolando dai finestrini abbassati quelle bandiere tricolori rimaste nel cassetto (ad eccezione dei festeggiamenti di piazza per alcuni scudetti tra i nove consecutivi della Juventus e per l’ultimo vinto dall’Inter) da ben nove anni.