Primo piano Augusta, l’Anagrafe avrà sede nell’ex biblioteca: approvato progetto da 56 mila euro di

AUGUSTA – È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di “ristrutturazione e riqualificazione” dell’edificio di proprietà comunale, già sede della Biblioteca, in piazza Castello (nella foto di repertorio in copertina), con delibera di giunta numero 189 del 23 dicembre scorso. L’immobile sarà oggetto di un restyling finalizzato a ospitare l’ufficio Anagrafe, che attualmente si trova allocato in un basso in affitto di via San Giuseppe, a un centinaio di metri in linea d’aria dalla prossima sede.

“Un trasferimento necessario in quanto l’immobile che da anni ospita i servizi anagrafici è ormai angusto e privo degli spazi necessari a garantire l’ospitalità dell’utenza e un efficiente servizio – riferisce l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Carrabino – Gli stessi impiegati operano con enormi criticità. Da tempo l’utenza lamenta le difficoltà legate anche alla mancanza di uno spazio per l’attesa vedendosi costretta a sostare lungo la via San Giuseppe“.

L’importo complessivo dell’intervento, secondo progetto redatto dai tecnici comunali, ammonta a 56.236,64 euro da coprire con fondi del bilancio comunale e prevede l’adeguamento del fabbricato per il miglioramento del decoro, dell’agibilità e abitabilità, per la messa in sicurezza e il miglioramento della fruibilità dei locali. Sono infatti previsti interventi per: la sistemazione interna attraverso la ridefinizione degli spazi e la realizzazione di nuovi servizi igienici; la sistemazione esterna attraverso la manutenzione e adeguamento degli infissi; il rifacimento dell’impianto elettrico e adeguamento alle norme; l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Questo intervento – aggiunge Carrabino – si inserisce nel più complesso e ambizioso progetto di valorizzazione dei giardini pubblici fortemente voluto dall’amministrazione Di Mare e che proseguirà con altri interventi già programmati e in corso di definizione“.