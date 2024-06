Eventi Augusta, il pm Bono presenta giovedì “Meglio separate” in evento Rotary di

AUGUSTA – Un libro pubblicato con la storica casa editrice fiorentina “Le Lettere” quasi un anno fa che ha trovato eco nazionale per aver esteso, proprio dal fronte della magistratura, il dibattito sulla riforma della giustizia, promuovendo una “inedita prospettiva sulla separazione delle carriere“. Questo il sottotitolo esplicativo di “Meglio separate“, volume di cui è autore un giovane pubblico ministero, l’avolese Gaetano Bono (nella foto di copertina), attualmente sostituto procuratore generale di Caltanissetta.

Sarà presentato giovedì 6 giugno (ore 18,30) nel salone del Circolo Unione di Augusta, alla presenza del magistrato autore e del giornalista Prospero Dente, segretario provinciale di Assostampa, nella veste di moderatore.

A organizzare l’iniziativa aperta alla cittadinanza il Rotary club Augusta, presieduto da Concetta Messina, in collaborazione con il circolo ospitante, guidato da Alfredo Beneventano del Bosco.

La presentazione si terrà, per una fortuita coincidenza, pochi giorni dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, con riferimento alla distinzione tra quelle dei giudici e dei pubblici ministeri.

Un riforma della giustizia voluta dall’attuale governo, che dovrebbe portare a significative modifiche della Costituzione per le quali neppure la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato basta. Infatti, secondo la procedura aggravata per le revisioni costituzionali, in mancanza del consenso dei due terzi per ogni Camera, sarebbero gli elettori italiani a dover scegliere con un quesito referendario.