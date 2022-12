Primo piano Augusta, le tradizioni del presepe e dei pupi si fondono per la Natività alla “Todaro” di

AUGUSTA – Una rappresentazione della Natività che fonde due antiche tradizioni, quella italiana del presepe con quella siciliana dei pupi. È l’iniziativa svolta all’istituto comprensivo “Salvatore Todaro” da insegnanti e alunni in collaborazione con Gioacchino Cacciaguerra, docente augustano che per passione costruisce pupi siciliani secondo la tecnica appresa dai maestri pupari catanesi.

“La nostra scuola, da qualche anno – si legge in una nota dell’istituto, diretto da Rita Spada – ha ideato un progetto titolato “Sicilia terra d’amuri e di sapuri”, progetto nato per trasmettere la sicilianità ai nostri alunni e alle nostre famiglie, che si sono sempre mostrate collaborative e attente alla tradizione. E quale migliore occasione se non quella del Natale? Passione e amore sono i temi che hanno caratterizzato il nostro presepe, nato non solo come riscoperta e mantenimento di tradizioni, che vanno ormai perdendosi, ma anche come momento importante di aggregazione e socializzazione“.

Protagonisti sono stati gli alunni della scuola primaria che, coadiuvati dagli insegnanti del dipartimento inclusione, hanno allestito il presepe nel plesso Polivalente, rispettando la tradizione. Insieme hanno “riscoperto il valore della famiglia – prosegue la nota – rappresentata da Maria, che è la madre di tutti gli uomini, e da Giuseppe, sposo attento e sempre presente“. Sono stati ricreati la grotta, luogo della Natività, la cometa di Natale, simbolo di conciliazione tra ordine e disordine, il fiume, simbolo del ciclo vitale. Non potevano mancare i magi, l’angelo e i pastori.

“Dopo un periodo di isolamento che ci ha costretti a mantenere le distanze – si conclude la nota della scuola – il presepe ci ha restituito quei momenti di aggregazione e di lavoro di squadra che avevamo perduto“.