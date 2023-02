Primo piano Augusta, maltempo da allerta rossa, mattina senza disagi ma si prevede “forte peggioramento” di

AUGUSTA – La perturbazione annunciata dall’allerta meteo “rossa” (per questo giovedì 9 febbraio), in corso nella Sicilia orientale, ha portato ad Augusta poco più di 60 mm di precipitazioni piovose cumulate (fonte Sias) distribuiti tra la notte e l’intera mattinata. Per fortuna non si sono registrati particolari disagi nei punti storicamente sensibili del territorio comunale, con la viabilità sempre regolare, ma, come avverte il Centro operativo comunale (Coc) intorno alle 13, “nelle prossime ore il quadro meteorologico è previsto in forte peggioramento“.

Risulta attualmente chiusa al traffico la sola via Mocenigo, nel quartiere Paradiso, per allagamento. Mentre in un tratto del lungomare Rossini-Granatello sono presenti sulla sede stradale detriti portati dal mare, in particolare dall’altezza del viadotto Federico II all’intersezione con via delle Saline (vedi foto di copertina), che questa volta non ha risentito delle precipitazioni piovose.

Si attende nel pomeriggio il nuovo avviso sul rischio meteo-idrogeologico dal dipartimento regionale della Protezione civile, per sapere se verrà prorogata l’allerta massima di livello “rosso”, attualmente valida per l’intera giornata di questo giovedì 9 febbraio. Il Coc, presieduto di presenza dal sindaco, conferma al termine della mattinata la previsione di un “forte peggioramento” meteorologico, come già anticipato nel bollettino regionale di ieri. Pertanto, il messaggio affidato dal Comune ai canali web e social è il seguente: “Raccomandiamo di stare a casa e di usare molta prudenza nel caso inverso“.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, con ordinanza adottata nel tardo pomeriggio di ieri, aveva disposto per questo giovedì la chiusura di tutte le scuole, del cimitero e della biblioteca comunale, la sospensione del mercato settimanale e di tutti i mercati rionali, oltre alla sospensione del servizio di trasporto disabili per il Csr.

È utile ricordare ai lettori che il numero telefonico locale per le emergenze di protezione civile è 0931 991717.