Augusta, manto stradale da rifare su tre provinciali: cantieri a gennaio
AUGUSTA – Saranno ripristinati nel mese di gennaio 2026 i tratti di carreggiata interessati nei mesi scorsi da lavori di scavo per sottoservizi su tre strade provinciali nel territorio augustano. I cantieri sono stati autorizzati oggi con provvedimento del Libero Consorzio comunale di Siracusa.
Riguarderanno la Sp 1 Augusta-Brucoli (vedi foto di repertorio in copertina), la Sp 57 Carlentini-Brucoli-Castelluccio-Agnone e la Sp 65 Marcellino-Ogliastro-Mulinello-Brucoli.
Sarà la ditta “Cebat”, che ha recentemente svolto lavori per sottoservizi su incarico di Enel, a eseguire il ripristino del tappetino d’usura, ossia del manto superficiale asfaltato. L’autorizzazione indica l’avvio degli interventi dal 7 gennaio prossimo, con conclusione entro il 31 gennaio.
Il documento prescrive che il cantiere sia dotato di segnaletica temporanea conforme al Codice della strada, con limitazione della velocità a 20 km/h in prossimità delle aree di lavoro, prevedendo la regolazione della circolazione a senso unico alternato mediante impianto semaforico.
Gli interventi consentiranno il ripristino definitivo del manto stradale compromesso dagli scavi per sottoservizi, ripristinando condizioni di sicurezza e regolarità del traffico su arterie di collegamento tra Augusta, il borgo marinaro di Brucoli e le zone esterne del territorio comunale.