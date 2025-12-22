Primo piano

Augusta, manto stradale da rifare su tre provinciali: cantieri a gennaio

di
pubblicato il

AUGUSTA – Saranno ripristinati nel mese di gennaio 2026 i tratti di carreggiata interessati nei mesi scorsi da lavori di scavo per sottoservizi su tre strade provinciali nel territorio augustano. I cantieri sono stati autorizzati oggi con provvedimento del Libero Consorzio comunale di Siracusa.

Riguarderanno la Sp 1 Augusta-Brucoli (vedi foto di repertorio in copertina), la Sp 57 Carlentini-Brucoli-Castelluccio-Agnone e la Sp 65 Marcellino-Ogliastro-Mulinello-Brucoli.

Sarà la ditta “Cebat”, che ha recentemente svolto lavori per sottoservizi su incarico di Enel, a eseguire il ripristino del tappetino d’usura, ossia del manto superficiale asfaltato. L’autorizzazione indica l’avvio degli interventi dal 7 gennaio prossimo, con conclusione entro il 31 gennaio.

Il documento prescrive che il cantiere sia dotato di segnaletica temporanea conforme al Codice della strada, con limitazione della velocità a 20 km/h in prossimità delle aree di lavoro, prevedendo la regolazione della circolazione a senso unico alternato mediante impianto semaforico.

Gli interventi consentiranno il ripristino definitivo del manto stradale compromesso dagli scavi per sottoservizi, ripristinando condizioni di sicurezza e regolarità del traffico su arterie di collegamento tra Augusta, il borgo marinaro di Brucoli e le zone esterne del territorio comunale.


Tags:, , , , , , , , , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2025 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AgCom/Corecom) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2025 PF Editore

In alto