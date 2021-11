Primo piano Augusta, manutenzione strade comunali, affidati lavori con accordo quadro da 96mila euro di

AUGUSTA – Il Comune ha affidato i lavori per la manutenzione delle strade comunali per un anno o comunque fino alla concorrenza di 96.380 euro (Iva compresa), somma a valere sul bilancio 2021. È la conclusione della procedura avviata lo scorso 22 giugno con delibera di giunta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’accordo quadro.

“Considerato – si legge nella determina settoriale – che i lavori di che trattasi sono urgenti stante che le strade devono per essere tenute in buono stato, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ed hanno bisogno di continue manutenzioni“. E lo stato di alcune sedi stradali urbane è risultato aggravato dai nubifragi che hanno flagellato la città nell’ultimo mese.

L’affidamento è stato formalizzato ieri, attraverso una determina del responsabile del settore Lavori pubblici, alla ditta ragusana “Amato Srls”, con sede a Chiaramonte Gulfi, che partecipando alla gara su piattaforma telematica Sintel ha offerto un ribasso del 26,138%.

Con le medesime modalità, l’amministrazione comunale ha avviato anche l’iter per la manutenzione dei marciapiedi comunali del centro storico, per la durata di un anno o fino alla concorrenza della somma stanziata. Con delibera di giunta del 30 settembre scorso è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’accordo quadro per l’importo complessivo di 98.910 euro oltre Iva. Anche questi lavori verranno finanziati con i fondi del bilancio comunale 2021.

A seguito della pubblicazione della relativa manifestazione di interesse, la mattina del 9 novembre si è tenuto il sorteggio pubblico per l’individuazione di cinque operatori economici da invitare alla procedura di gara.

(Nella foto di copertina: buca, nella prima rotatoria di accesso alla città, apertasi a seguito dei nubifragi di ottobre)