Primo piano Augusta, manutenzioni straordinarie porto commerciale e nuova darsena: pubblicata gara da 25 milioni di

AUGUSTA – L’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale ha messo a bando un appalto integrato per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti il porto commerciale, a Punta Cugno (nella foto di repertorio in copertina), e della nuova darsena servizi, nell’Isola. L’intervento comprenderà anche la manutenzione straordinaria del pontile per l’ormeggio di navi Ro-Ro al porto commerciale e degli impianti tecnici. Per tali opere sono previste una spesa complessiva di 25,1 milioni di euro e una durata di 18 mesi circa.

“Le opere portuali oggetto di manutenzione sono state realizzate negli anni ottanta – si legge nel comunicato dell’Adsp – per fasi e lotti funzionali in conformità al vigente Piano regolatore portuale ed oggi necessitano di interventi importanti di manutenzione finalizzati al risanamento delle strutture, al rifacimento della pavimentazione ed al ripristino e potenziamento degli impianti tecnici“.

“Con la messa in opera di quest’ultimo intervento – prosegue il comunicato – l’Ente ha onorato tutti gli impegni assunti con la garanzia di portarli a termine prima della pausa estiva, sia in termini di sblocco di lavori che di appalti su Catania ed Augusta. Tutto questo all’interno di un percorso che porterà, da qui ai primi dell’anno prossimo, a contrattualizzare lavori per un totale di 300 milioni di euro“.

Esprime soddisfazione il presidente dell’Adsp Augusta-Catania, Francesco Di Sarcina, insediatosi lo scorso marzo. “Sono molto soddisfatto – afferma – Stiamo rispettando i tempi del programma che ci eravamo ripromessi di portare a termine entro i primi mesi del 2023 e per questo devo ringraziare tutto lo staff tecnico dell’Ente che, seppur ancora sottodimensionato, ha lavorato e continua a lavorare con entusiasmo ed estrema solerzia. Le promesse sono semplici lusinghe se non seguite da fatti che le rendono concrete“.