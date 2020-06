Sport Augusta, Megara Running partecipa alla gara virtuale “Il 10.000 d’Italia”. Parziale ritorno alla normalità di

AUGUSTA – Nel giorno della Festa della Repubblica, martedì, si è svolta in tutta Italia una manifestazione podistica virtuale chiamata “Il 10.000 d’Italia“, lanciata da due atleti del Gruppo Podistico Alpi Apuane, a cui ogni runner ha partecipato nel luogo scelto in autonomia, percorrendo realmente i 10 km previsti e inviando i tempi registrati dal proprio orologio gps all’organizzazione (tramite apposita app “Strava”).

Tra i partecipanti, diversi atleti del sodalizio augustano Megara Running hanno virtualmente affiancato campioni del podismo come il vincitore della gara Stefano La Rosa, che ha battuto il nuovo detentore del record italiano di maratona Eyob Faniel. Nella prova femminile, ottima prestazione per l’azzurra Francesca Tommasi che ha preceduto la maratoneta Giovanna Epis e Valeria Straneo.

Gli augustani in gara, per la città grazie al recente allentamento delle misure governative anti-Covid, sono stati: Carmelo Casalaina, Salvatore Baffo, Marco Pattavina, Vincenzo Di Mauro, Vincenzo Giunta, Samuel Baudo, Ferdinando Roggio e Giuseppe Dragà.

“Le emozioni che ti dà una gara normale sono uniche – riferisce un soddisfatto presidente Casalaina – in questo caso era l’occasione di rimettersi in gioco e correre avendo come riferimento solo il tempo“.

L’iniziativa nazionale è servita a raccogliere fondi (offerta libera e non obbligatoria) per sostenere la Croce rossa italiana, impegnata in maniera così profonda e capillare nell’emergenza sanitaria da Covid-19.