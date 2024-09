Primo piano Augusta, Montalto si dimette da assessore: lo sostituisce Zanti in quota Mpa di

AUGUSTA – Si dimette da assessore Peppe Montalto, che resta consigliere comunale, e arriva contestuale la nomina da parte del sindaco, nella stessa mattina, del sostituto Domenico Zanti.

È questo l’avvicendamento nella giunta Di Mare in quota Mpa, il partito autonomista di cui è leader provinciale Peppe Carta, sindaco di Melilli e deputato all’Ars, e che nell’amministrazione augustana annovera ben tre assessori su sette (oltre alla novità Zanti, Pippo Spanò e Biagio Tribulato).

Tornerà così a sedere tra i banchi della maggioranza consiliare Montalto, nominato assessore con la giunta Di Mare “ter” quattordici mesi fa.

Dopo il previsto giuramento, debutterà quindi nella giunta comunale Domenico Zanti, 61 anni, amministratore di condomini residente a Villasmundo (Melilli) ma con studio ad Augusta, alla Borgata. Gli saranno attribuite la rubrica della Polizia municipale e le deleghe specifiche alla Sicurezza urbana, Mobilità e Servizi tecnologici.

L’avvicendamento è stato comunicato pubblicamente dal sindaco Giuseppe Di Mare a mezzo social network: “Questa mattina ho firmato la determina di nomina del nuovo assessore alla Polizia municipale, Domenico Zanti, a cui auguro buon lavoro nella sinergia che abbiamo creato con le istituzioni e la città – scrive il primo cittadino – All’amico Peppe Montalto voglio dire grazie per il grande lavoro per la città, per la sua serietà, per la disponibilità, per la fattiva collaborazione che resterà impressa nella mia mente e nella città“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Zanti, Di Mare, Montalto)