Eventi Augusta, attesa per il 25° Gran concerto di Natale della “Iubilaeum” con collaborazioni speciali di

AUGUSTA – Nella chiesa di San Francesco di Paola, che da secoli custodisce il simulacro della Madonna Addolorata al centro della Settimana santa di Augusta, si terrà sabato 20 dicembre alle ore 19 il “Gran concerto di Natale – Omaggio alla pace e alla città di Augusta“, appuntamento che giunge alla sua venticinquesima edizione.

L’evento, promosso dalla parrocchia di San Francesco di Paola con il patrocinio del Comune e dello storico Rotary club di Augusta, rappresenta una testimonianza viva di una tradizione che da un quarto di secolo unisce arte, fede e comunità.

Il parroco don Francesco Scatà rivolgerà un messaggio alla comunità, mentre l’amministrazione comunale porgerà il proprio augurio ufficiale alla cittadinanza.

A dirigere la Corale polifonica “Iubilaeum – Città di Augusta”, che festeggia anch’essa i 25 anni di attività, sarà Luigi Trigilio, alla guida dell’ensemble dal lontano 2002. Il programma musicale sarà arricchito dagli interventi di Salvatore Passanisi all’organo, di Carmelo Vinci alla tromba e flicorno soprano e dal Quartetto d’archi “Siraka”.

Atmosfera e tradizione si intrecceranno anche grazie alla partecipazione del maestro zampognaro avolese Salvatore Ferlito, mentre l’attore augustano Davide Sbrogiò proporrà due momenti di recitazione. La conduzione della serata sarà affidata a Michela Italia.

Il concerto, come riferiscono gli organizzatori, intende essere “un inno alla pace, valore universale che la comunità augustana desidera riaffermare attraverso la forza evocativa della musica“, e si configura come un dono alla città, “un invito alla contemplazione, alla vicinanza e alla speranza“.

Un ringraziamento viene rivolto alle realtà produttive del territorio che contribuiscono alla realizzazione della serata, sostenitrici alcune di lungo corso, altre per la prima volta.

La cittadinanza è invitata a partecipare a un appuntamento che, da venticinque anni, accompagna il cammino verso le festività natalizie nel segno della solennità e della tradizione.

(Nella foto di repertorio in copertina: don Scatà insieme al maestro Trigilio, alle spalle la corale “Iubilaeum”)