Primo piano Augusta, “Nesea”, sostegno a donna e figlio in casa rifugio grazie a torneo di padel di solidarietà di

AUGUSTA – Partecipazione e consapevolezza, lo scorso fine settimana, alla prima edizione del torneo di padel di solidarietà in favore del centro antiviolenza “Nesea“, che consentirà di acquistare abbigliamento necessario e giocattoli per il bambino figlio di una donna vittima di violenza, entrambi recentemente trasferiti in una casa rifugio, cioè una struttura protetta a indirizzo segreto.

Un appuntamento straordinario organizzato nei campi di “Golden padel” con il patrocinio della Città di Augusta, con la collaborazione della Misericordia di Augusta (presente alla manifestazione con personale di primo soccorso) e della Croce rossa italiana comitato di Siracusa, e con il sostegno di numerosi sponsor privati e della locale Fidapa, club service femminile, che ha contribuito all’acquisto dei gadget donati a tutti i partecipanti.

“Siamo onorati intanto di ospitare l’associazione “Nesea” – ha detto Giuseppe Italia, responsabile della struttura sportiva – Si è avuta grande partecipazione di coppie sia per la categoria maschile che misto, un torneo sentito e combattuto, per cui il messaggio principale è arrivato a quanti ci hanno seguito”.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore allo sport Angelo Pasqua, il quale ha sottolineato che “pur trattandosi di un tema complicato, quale la violenza sulle donne, ogni volta che siamo chiamati a dare una mano a “Nesea”, siamo presenti in ogni modo e, dopo il successo dello scorso anno organizzando il torneo “Un calcio alla violenza”, quest’anno siamo qui per presenziare a questo importante torneo di padel”.

In questa prima edizione del torneo di padel di solidarietà “Nesea”, ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria maschile sono stati Giuseppe Musumarra e Sebastiano Viola, mentre al secondo posto si è classificata la coppia formata da Giuseppe Italia e Sebastiano Carriglio. Nella categoria misto si è piazzata al primo posto la coppia Eliana Mirabella e Francesco Pinto, con la coppia Susy Amodio e Giuseppe Italia al secondo posto.

Nel corso della cerimonia di premiazione, la presidente del centro antiviolenza, l’avvocata Stefania D’Agostino ha ricordato: “Ogni momento è quello giusto per dire no alla violenza di genere perché non bisogna svegliarsi solo il 25 novembre e/o l’8 marzo. E ogni strumento è utile per farlo. Lo sport soprattutto è uno strumento efficace di sensibilizzazione, volano di valori importanti, che possono certamente contribuire a migliorare la vita di tutti i giorni“. “Il ricavato di questo evento sarà destinato all’ultima famiglia, donna e bambino, di rifugiati in struttura protetta ad indirizzo segreto perché in pericolo di vita, qualche giorno fa – ha detto – Provvederemo ad acquistare vestiti e giocattoli per il bambino affinché in questo Santo Natale il dolore possa essere alleviato“.

Il centro antiviolenza “Nesea” opera con una linea attiva h24 al numero 334 366 9320, svolgendo attività di consulenza e supporto professionale legale, psicologico, pedagogico e sociale. Gli eventi di “Nesea”, si ricorda, sono organizzati con lo scopo di devolvere il ricavato alle donne e minori vittime di violenza.