Primo piano Augusta, nuove discariche abusive di rifiuti segnalate sulla provinciale 57 e in zona Monaca di

AUGUSTA – Una lunga striscia di rifiuti abbandonati, per diverse decine di metri, sul bordo della strada provinciale 57 che collega Augusta e Carlentini, in territorio di Augusta. È una delle discariche abusive segnalateci dallo youtuber augustano Maurizio Prisutto.

Lo scatto di ieri l’altro (vedi foto di copertina) ritrae lo spettacolo desolante al km 5 della provinciale di centinaia di sacchi, contenenti in prevalenza rifiuti solidi urbani, nel mezzo di un ambiente rurale.

Ma non è la sola area deturpata dai rifiuti che ci viene segnalata in questi giorni dall’ideatore del canale Youtube “Il sistema impazza”. In un’altra località augustana, fra contrada Monaca e la strada statale 193 all’altezza dell’uscita per il porto commerciale, tra i rifiuti abbandonati ci sono anche Raee, segnatamente elettrodomestici, insieme a materiali di risulta (vedi foto all’interno).