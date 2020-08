Primo piano Augusta, nuovo caso di Covid: altro giovane positivo, tamponi per 7. Sindaco: “Troppa strafottenza” di

AUGUSTA – Un nuovo caso di contagio di Covid-19 ad Augusta. “Sempre fra giovanissimi“, dice il sindaco Cettina Di Pietro. Gli augustani attualmente positivi salgono quindi a 7. Di questi, sei risultano in isolamento domiciliare, mentre uno è ancora ricoverato al Covid center dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

Ci sono altri 7 soggetti in quarantena domiciliare ad Augusta, “legati a questo nuovo caso positivo“, come rende noto il primo cittadino, presumibilmente in attesa del risultato dell’esame del tampone.

“Continua questo contagio perché continuano a non essere rispettate le basilari norme di distanziamento, l’utilizzo della mascherina. Troppa indifferenza e troppa strafottenza, purtroppo – commenta il sindaco Di Pietro – dovute alla voglia di movida, al caldo nell’indossare la mascherina, dovute alle abitudini di vita che erano state invece correttamente rispettate durante il periodo del lockdown. Invito ancora una volta alla cautela, perché la situazione può facilmente sfuggire di mano e io sono sinceramente preoccupata“.

(Foto di copertina: generica)