Primo piano Augusta, ondate di calore e blackout elettrici intermittenti. Enel risponde di

AUGUSTA – Blackout elettrici di tipo intermittente, segnalati alla nostra Redazione e sui social network già da metà luglio in diversi quartieri della città, con particolare frequenza dopo la mezzanotte. Nel frattempo, le temperature massime continuano a salire e, questa domenica ad Augusta, potrebbero toccare i 44 gradi (fonte Sias).

Nella maggior parte dei casi si tratta di disalimentazioni intermittenti e non di guasti con disagi prolungati come in altri comuni siciliani (in provincia, vedi quanto accaduto ad Avola il 20 luglio, con 3mila utenze colpite per diverse ore). In entrambe le ipotesi, comunque, non è possibile rinfrescare le abitazioni con gli impianti di condizionamento o alimentare tecnologie di uso quotidiano non dotate di gruppo di continuità, a meno di non rischiare danni ai chip.

Nell’Isola, e lo sanno bene residenti e commercianti, certi guasti elettrici possono determinare anche disservizi idrici per la “assenza di energia elettrica nei due pozzi“: è quanto divulgato dal Comune nella mattina di ieri appena un paio d’ore prima del ripristino da parte del gestore elettrico.

Non v’è dubbio che disservizi elettrici e ondate di calore siano concomitanti, non solo in Sicilia. La Gazzetta Augustana.it ha richiesto delucidazioni, telefonicamente, all’ufficio stampa per Sicilia e Calabria di Enel, l’spa controllata dal Mef che gestisce il servizio di maggior tutela in tutte le zone in cui E-distribuzione è la concessionaria del servizio di distribuzione, come ad Augusta.

“La Sicilia e la Calabria sono sotto attacco da queste ondate di calore – premette un responsabile dell’ufficio stampa Enel – Sono aumentati a dismisura i consumi di energia elettrica, con possibili sovraccarichi. Ciò può provocare uno scatto degli interruttori perché si sta assorbendo molta energia, sia in termini contrattuali che in termini di prestazioni. Oppure un guasto per effetto del surriscaldamento dei cavi interrati“.

“Quindi, a seconda dei casi, l’interruzione dell’energia può essere intermittente o durare per diverse ore. Perché nel caso di guasto è necessario che si vada fisicamente per la riattivazione. Mentre nel primo caso si può riattivare anche tramite dei comandi a distanza in cabina – riferisce – Gli strumenti principalmente utilizzati sono gruppi elettrogeni di ultima generazione e sistemi di energia emergenziali“.

“Queste situazioni si stanno verificando in tutta la regione… Lavoriamo 24 ore su 24 – assicurano dall’ufficio stampa di Enel – Non è una questione di assenza di risorse o disservizi dell’azienda ma sono eventi climatici straordinari che possono provocare le situazioni sopra descritte e quindi i blackout intermittenti o continui. Il consiglio – si ricorda – è quello di moderare l’uso dei condizionamenti, per quanto possibile, e chiamare il numero verde per segnalare disagi (gratuito da rete fissa e mobile: 803 500, ndr)”.